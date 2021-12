Das kostet ein Häftling pro Tag in Deutschland

Probleme bei der Datenverfügbarkeit

Wie viel kostet eigentlich ein Haftplatz in Deutschland? Die Beantwortung dieser Frage ist schwierig, denn es existieren keine amtlichen Bundes-Statistiken, die die Kosten im Strafvollzug vollständig und separat erfassen, darauf weist das statistische Bundesamt auf seiner Webseite ausdrücklich hin. Auch das Bundesjustizministerium betonte in einer privaten Anfrage aus dem Jahr 2011, die über das Portal "Frag Den Staat" veröffentlicht wurde, dass keine Bundesstatistik bezüglich Haftkosten in Deutschland geführt werde. Da die Durchführungs- und Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern liege, würden sich die Kosten für den Justizvollzug aus den Länderhaushalten ergeben. Es stellen jedoch nicht alle Landes-Justizministerien entsprechende Daten zur Verfügung.

Kosten im Bundesländer-Vergleich

Die Haftkosten unterscheiden sich zwischen den Bundesländern. Das Justizministerium des Landes Nordrhein-Westfalen veröffentlicht Daten zu den Kosten im Strafvollzug. Aus der Aufstellung wird ersichtlich, dass die Kosten im Strafvollzug zwischen 1980 und 2017 gestiegen sind. 1980 lagen die Kosten für einen Gefangenen pro Tag bei knapp 41 Euro und im Jahr 2017 bei fast 136 Euro. Die Gesamtkosten im Jahr 1980 betrugen etwa 283 Millionen Euro und lagen im Jahr 2017 bei 840 Millionen Euro. In Baden-Württemberg fielen 2020 Nettokosten für einen Gefangenen pro Tag in Höhe von 130,38 Euro an. Nach Angaben des dortigen Justizministeriums lagen die Kosten in diesem Zeitraum unterhalb des Durchschnittswertes aller Bundesländer. In Berlin sind nach Angaben des zuständigen Ministeriums im Jahre 2019 durchschnittliche Kosten von 179 Euro je Tag und Gefangener entstanden.

Anfragen an Ministerien sind eine Alternative

Neben amtlichen Statistiken gibt es die Möglichkeit einer Anfrage an das zuständige Ministerium. Wie Gelbe Seiten betont, variieren die Kosten je nach Schwere der Straftat. Je nach Ausmaß und Höhe der Strafe, werden andere Haftbedingungen erforderlich, die auch mit unterschiedlichen Kosten einhergehen. Gelbe Seiten verweist auf eine parlamentarische Anfrage aus dem Jahr 2008. Danach fielen für einen Häftling pro Tag im bundesweiten Durchschnitt etwa 93 Euro an Kosten an. Am geringsten waren die Kosten für einen Häftling pro Tag in Bayern (67,35 Euro) und am teuersten in Hamburg (115 Euro). Auf eine Anfrage an das Bundesjustizministerium aus dem Jahre 2011, die auf dem Portal "Frag-Den-Staat" veröffentlicht wurde, gab das Ministerium für das Jahr 2010 durchschnittliche Kosten in Höhe von 109,38 Euro pro Tag und Gefangenem an.

