ChatGPT jetzt auch als App verfügbar

Künstliche Intelligenz

Die beliebte Chatbot-Anwendung ist nun auch als kostenlose App verfügbar und kann heruntergeladen werden. Die App ist allerdings derzeit nur für iPhone-Nutzer verfügbar, Android-Nutzer müssen hingegen noch auf eine Version für ihr Betriebssystem warten.

ChatGPT-App auch in Deutschland verfügbar

Der OpenAI-Chatbot ist nun auch mobil über das Handy verfügbar, bisher allerdings nur auf dem Betriebssystem iOS von Apple. Seit Ende Mai ist die App auch in Deutschland erhältlich und erreichte innerhalb kurzer Zeit den zweiten Platz der beliebtesten Apps im deutschen App Store. In der Kategorie Produktivität steht sie sogar an erster Stelle. Die App ist kostenlos und synchronisiert sich mit dem persönlichen Nutzerverlauf auf verschiedenen Geräten des Nutzers. Dafür müssen sich die Nutzer lediglich mit ihren gewohnten Login-Daten anmelden. Die App enthält auch die Spracherkennungssoftware Whisper, was die Sprachsteuerung ermöglicht. Nutzer, die ChatGPT Plus für 22,99 Euro pro Monat abonnieren, haben außerdem Zugriff auf die neueste Version des Chatbots, GPT-4. Die App hat eine Größe von 16,3 Megabyte und erfordert mindestens iOS 16.1 oder eine neuere Softwareversion.

1,8 Milliarden Besucher im April

ChatGPT ist derzeit äußerst beliebt und hat bereits einen festen Platz im Alltag vieler Menschen eingenommen. Laut Similarweb, einer Website für Webanalyse, wurde die ChatGPT-Website im Mai etwa 1,76 Milliarden Mal besucht, im Vergleich zu 1,6 Milliarden im März. Die durchschnittliche Besuchsdauer beträgt laut der Analyse etwa 8,5 Minuten. Die meisten Besucher stammten einer Analyse vom April zufolge aus den USA (15,22 Prozent), gefolgt von Indien (6,32 Prozent) und Japan (4,01 Prozent). Blickt man auf die Surfinteressen der Nutzer, liegt laut der Auswertung die Kategorie "Programmierung und Entwicklersoftware" ganz vorne. Dies ist nicht überraschend, da der Chatbot bereits eine Vielzahl von Programmiersprachen beherrscht und das Leben von Programmierern bereits erheblich erleichtert. Durch die mobile Anwendung als App dürfte der Chatbot seinen Platz im Alltag noch weiter festigen.

Redaktion finanzen.net