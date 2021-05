"Versand durch Amazon" - Paketdienst des Onlineshopping-Giganten konnte sich stark verbessern

Welterfolg: Amazon

Wie das Markt- und Meinungsforschungsinstitut YouGov berichtet, konnte der Paketdienst des Online-Händlers Amazon deutliche Steigerungen in den Bereichen Qualität, Markenbekanntheit, Kundenzufriedenheit und allgemeiner Eindruck erzielen. Der dabei referenzierte Zeitraum bezieht sich auf die vergangenen zwei Jahre.

"Vieles, was Amazon anpackt, wird zum Erfolg ", schreibt die WirtschaftsWoche über den US-amerikanischen Onlineversandhändler und knüpft damit an die kürzlich veröffentlichten YouGov-Ergebnisse an. Mit rund 90 Flugzeugen gehört Amazon aktuell zu den weltweit größten Frachtfluggesellschaften, nachdem vor zwei Jahren die Unternehmensentscheidung getroffen wurde, Amazon-Pakete durch einen firmeneigenen Lieferdienst an Kunden zustellen zu lassen.

Klassische Paketzusteller unter Druck

Zwar wird in Deutschland nicht jede einzelne Ware, die über Amazon angeboten wird, auch durch das Unternehmen selbst ausgeliefert - trotzdem gilt Amazon als ernsthafte Konkurrenz für klassische Paketversanddienste wie beispielsweise GLS, Hermes, DPD oder DHL. Sind Produkte mit der Zusatzinformation "Versand durch Amazon" gekennzeichnet, werden diese in der Regel durch einen Kleintransporter mit Amazon-Logo an Kunden oder Amazon-Packstationen geliefert - ein Prozess, der laut YouGov durch immer reibungslosere Abläufe gekennzeichnet ist. Die Steigerung der allgemeinen Kundenzufriedenheit könnte laut WirtschaftsWoche zur Folge haben, dass der Marktanteil des Online-Giganten am deutschen E-Commerce-Sektor immer weiter wächst, sodass sich die Auftragsvolumina anderer Paketdienste verringern.

Markenbekanntheit der Amazon-Logistikkomponente steigt

Wie die WirtschaftsWoche weiterhin berichtet, wird die Logistik-Sparte des Online-Versandhändlers innerhalb der Bundesrepublik nicht nur immer bekannter, sondern auch immer beliebter. Kannten 2019 nur rund 40 Prozent der Deutschen Amazon Logistics als Paketzustellungsdienst, ist dieser 2021 für bereits 55 Prozent ein Begriff, so YouGov. Zwar sind die Bekanntheitswerte von GLS mit 74 Prozent und Hermes und DHL mit jeweils 92 Prozent höher als die des Online-Riesen, im Gegensatz zu den anderen Unternehmen steigert der Amazon Logistics-Zustelldienst seine Bekanntheit jedoch konstant: 92 Prozent der Amazon Prime-Kunden kennen Amazon Logistics - und wie das Marktforschungsunternehmen prognostiziert, wird Amazon Logistics seinen Erfolg zukünftig nicht nur halten, sondern weiter ausbauen können.

