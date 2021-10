Von der Bestellung bis zur Zustellung: Das sind die Lieferzeiten von DPD

Wann kommt mein Paket von DPD an?

Die DPD Group zählt in Deutschland zu den größten Paketversanddiensten und je nachdem, bei welchem Anbieter man im Internet seine Bestellung tätigt, besteht die Möglichkeit, dass der Versand mit DPD erfolgt. Oft kann es den Kunden beim Versand nicht schnell genug gehen und so häufen sich im Internet die Fragen, ob das gewünschte Paket schon am nächsten Tag ankommt, wie es viele von Amazon gewohnt sind.

Der Versand über das Internet boomt bereits seit Jahren und heutzutage kann man sich so gut wie alles direkt vor die Haustür bringen lassen, egal ob es sich dabei um Kleidungsstücke, Kosmetika oder den gesamten Wocheneinkauf aus dem Supermarkt handelt. Dementsprechend viel haben die Paketdienstleister zu tun. Um den Kundenansprüchen dennoch gerecht zu werden, bieten viele neben der Standardlieferzeit von ein bis drei Werktagen auch die Möglichkeit an, gegen Aufpreis eine Expresslieferung in Anspruch zu nehmen, sodass das Produkt bereits am nächsten Werktag zugestellt wird. Dabei kann es jedoch auch immer wieder zu kleinen Problemen oder Verspätungen kommen. DPD stellt jedoch eine übersichtliche und leicht verständliche Sendungsverfolgung für jede Lieferung zur Verfügung, sodass die Stationen, die das Paket durchläuft, jederzeit abgerufen und eingesehen werden können.

Ablauf einer Standardlieferung

Um besser zu verstehen, warum der Paketbote meist nicht schon nach wenigen Stunden mit der Lieferung vor der Tür steht, lohnt sich ein Blick auf den gesamten Vorgang einer Lieferung.

• "Auftragsdaten übermittelt": Erscheint dieser Hinweis bei der Sendungsverfolgung, dann bedeutet das, dass der Absender das Paket für die Zustellung vorbereitet, sich das Paket jedoch noch beim Absender selbst befindet und noch nicht beim Paketversanddienst eingetroffen ist.

• "Paket an DPD übergeben": Nun befindet sich das Paket bei DPD und wird für die weitere Verarbeitung vorbereitet.

• "Paket unterwegs": Wird dies angezeigt, gehen viele Kunden fälschlicherweise davon aus, dass sich das Paket bereits auf dem Weg zu ihnen nach Hause befindet. Gemeint ist damit jedoch, dass die Lieferung nun auf dem Weg in die Zielregion des Empfängers ist.

• "Im Paketzustellzentrum": Nun ist das Paket in einem Paketzustellzentrum in der Zielregion angekommen.

• "In Zustellung": Wird dieser Lieferstatus angezeigt, besteht Grund zu Freude, denn das bedeutet, dass die Zustellung mit hoher Wahrscheinlichkeit noch am selben Tag erfolgt.

Wann kommt mein Paket tatsächlich an?

Wann man sein Paket von DPD letztendlich erhält, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. In erster Linie muss der Absender die Lieferung zeitnah an den Paketdienst weitergeben, sodass eine schnelle Zustellung überhaupt erst ermöglicht werden kann. In Zeiten von Lieferschwierigkeiten kann es schon an diesem Punkt zu Verzögerungen kommen. In der Regel kann man sich jedoch generell immer an der Sendungsverfolgung und den dort angezeigten Meldungen orientieren: Sofern in der Paketverfolgung bereits der Status "In Zustellung" zu sehen ist, wird das Paket mit großer Sicherheit noch am selben Tag ankommen.

Doch wie bei den meisten Paketdienstleistern gibt es auch bei DPD keine Angaben über die Uhrzeit der Zustellung. In der Regel erfolgt die Auslieferung bei DPD jedoch von 08:00 bis 18:00 Uhr, und in diesem Zeitrahmen kann das Paket gewöhnlicherweise beim Empfänger ankommen. Dabei erfolgt die Zustellung nicht nur werktags, sondern oftmals auch an Samstagen.

Wer es genauer wissen will, kann im Internet mithilfe einiger Online-Dienste ermitteln, welche Lieferzeiten in der Zielregion üblich sind. Dabei werden Informationen zu den Lieferzeiten von Nachbarn erhoben, um anhand dieser das wahrscheinliche Zeitfenster für die Lieferung der eigenen Bestellungen ermitteln zu können.

