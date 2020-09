Das sind die Lieferzeiten von UPS

Der Dienstleister United Parcel Service (UPS), mit Hauptsitz im amerikanischen Atlanta, erzielte 2019 einen Umsatz von rund 74 Milliarden US-Dollar und stellt mehr als 5,5 Milliarden Pakete pro Jahr zu, wie auf der Homepage von UPS zu lesen ist. Aber auch der weltweit tätige Paketdienstleister hat mit den Auswirkungen der Corona-Krise zu kämpfen.

Die Lieferzeiten von UPS

Jeder Paketdienstleister in Deutschland hat abweichende Lieferzeiten. So grenzt UPS die eigenen Zeitfenster zwischen 9 und 19 Uhr von Montag bis Freitag ein. In der Regel kommen die Sendungen innerhalb von ein bis zwei Werktagen an, während bei Lieferungen aus dem Ausland bis zu fünf Werktage vergehen können.

Für einen Aufpreis ist es außerdem möglich, eine garantierte Lieferung am nächsten Tag zu erhalten. Zudem gibt es abhängig vom Zeitpunkt des Auftragseingangs und dem Lieferort die Möglichkeit, die Lieferung noch am selben Tag zu erhalten, wie UPS auf seiner Seite schreibt.

Dafür greift UPS auf sein weltweites Netzwerk aus Logistikzentren und Flughäfen zurück. Laut eigenen Angaben verfügt das Unternehmen über mehr als 125.000 Zustellfahrzeuge und rund 495.000 Mitarbeiter in über 220 Ländern.

Auswirkungen der Corona-Pandemie

Wie UPS auf seiner Webseite schreibt, liefert das amerikanische Unternehmen weiterhin weltweit aus. Auch der von UPS angebotene Service wurde auf europäischer Ebene nicht eingeschränkt, da der Warenverkehr ein essenzieller Bestandteil ist. Jedoch kann es bei internationalen Lieferungen aufgrund der Grenzkontrollen zu Verzögerungen kommen.

Auch bei UPS können Sendungen nun kontaktlos und ohne Unterschrift beim Empfänger abgeliefert werden, um unnötigen Kontakt zu vermeiden. Über UPS My Choice ist es außerdem möglich, genauere Zustellhinweise zu hinterlegen. So soll eine vereinfachte Ablage in der Garage oder anderen Orten ermöglicht werden.

UPS liefert nun auch am Samstag

Wie aus einer Unternehmensmeldung zu entnehmen ist, reagiert UPS auf das gesteigerte Paketaufkommen während der Corona-Pandemie. Neben Deutschland profitieren auch Belgien, Frankreich, Großbritannien, Italien, Niederlande Polen und Spanien von der Samstagszustellung.

Grund dafür ist die Zunahme der E-Commerce-Verkäufe im April 2020 um rund 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie aus einer Studie des Bundesverbands E-Commerce und Versandhandel Deutschland hervorgeht. Die Besonderheit bei der Samstagszustellung ist, dass die Kosten nicht von den normalen Werktagszustellungen abweichen, wie UPS schreibt.

Redaktion finanzen.net

Werbung

Bildquellen: Ivan Cholakov / Shutterstock.com