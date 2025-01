Macht der Gewohnheiten

Erfolgreiche Unternehmer betonen oft die Wichtigkeit täglicher Routinen und wie eine positive Einstellung großes bewirken kann. Für Reddit-CEO Steve Huffman sind bestimmte Gewohnheiten und Denkweisen entscheidend, die ihm helfen, berufliche und persönliche Ziele zu erreichen.

Die Erfolgsgewohnheit: "Die Person sein, die man sein möchte"

Reddit-CEO Steve Huffman erklärt in dem Podcast "Masters of Scale", dass das tägliche Verfolgen klarer Ziele ausschlaggebend für seinen Erfolg ist. Bereits in jungen Jahren begann er, sich auf konsequente Handlungen statt bloße Absichten zu fokussieren. Laut Huffman führt der Gedanke "Du bist, was du tust" dazu, dass er aktiv in die Tat umsetzt, was für ihn essentiell ist. Diese Methode ermutigt dazu, bereits heute Verhaltensweisen zu übernehmen, die den gewünschten Zielen entsprechen, so Huffman im Gespräch mit "Masters of Scale"-Host Reid Hoffman.

Wer­bung Wer­bung

Große Ziele in kleine Schritte zerlegen

Steve Huffman verfolgt seit seinen jungen Jahren ehrgeizige Ziele. Bereits mit 21 Jahren gründete er Reddit, während er an der University of Virginia studierte. Diese frühe Erfahrung formte seine Arbeitsphilosophie und ermutigte ihn, konsequent an seinen Zielen zu arbeiten.

Ein zentrales Problem bei ehrgeizigen Zielen ist, dass sie schnell überwältigend wirken. Karriere-Coach Chelsea Jay empfiehlt, große Ziele in kleine, überschaubare Aufgaben aufzuteilen, so Hataf News. Dies fördert nicht nur die Motivation, sondern schafft auch konkrete Meilensteine, die im Alltag realisierbar sind und langfristig zur Erreichung der größeren Vision beitragen.

Wer­bung Wer­bung