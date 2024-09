Lebensweisheiten

Milliardärin und Philanthropin Melinda French Gates berichtet während einer Eröffnungsrede an der Stanford University von drei Möglichkeiten, mit positiven, negativen, erwarteten wie unerwarteten Veränderungen im Leben umzugehen.

Veränderung ist die Natur der Dinge

In ihrer Rede erklärt Melinda French Gates: "Ich habe in letzter Zeit viel über Übergänge nachgedacht. […] Man wird nicht in mein Alter kommen, ohne alle möglichen Übergänge zu durchlaufen. Manche hat man akzeptiert, andere hat man nie erwartet. Manche hat man sich erhofft, und manche hat man so gut wie möglich bekämpft."

Während einige Veränderungen der Start neuer Dinge waren, seien andere das Ende gewesen und somit starke Einschnitte in ihr Leben. Sie erwähnt ihren Karrierestart bei Microsoft sowie die Geburt ihrer Kinder, aber auch für die Schattenseiten findet sie einige Worte. Der Tod einer nahestehenden Person aufgrund einer Krebserkrankung oder das Ende ihrer Ehe. Um all diese Veränderung bewältigen zu können, habe sie drei Tipps auf Lager.

Ein offenes Herz hilft bei Veränderungen

Veränderungen sollten mit einem offenen Herzen begrüßt werden. Dabei spielt es laut French Gates keine Rolle, ob diese wundervoll, frustrierend oder tragisch sind. In ihrer Rede wählt sie folgende Metapher: "Während eines Übergangs treten wir aus unserer gewohnten Umgebung heraus in einen großen, offenen Raum, in dem alles neu ist. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Räumen zu begegnen. Man kann den Kopf einziehen und sich darauf konzentrieren, den kürzesten Weg von einer vertrauten Sache zur nächsten zu finden. Oder man kann den Mut aufbringen, in diesem Grenzraum zu verweilen und zu sehen, was er einem zu sagen hat." Diesen Mut aufzubringen, bedeute ein offenes Herz zu haben.

Freundschaftliche Unterstützung

French Gates beschreibt in ihrer Rede die gewaltige Macht von geliebten Menschen: Oft habe sie nicht gewusst, wie sie mit Veränderungen umgehen sollte, doch geliebte Menschen ermutigten sie und so konnte sie neue Kraft schöpfen. Sie erzählt von ihrer Freundin und Kollegin Charlotte, die sie während ihrer Zeit bei Microsoft enorm unterstützte. "Charlotte half mir, die Dinge anders zu sehen. Sie war etwas älter und hatte etwas mehr Erfahrung, und sie hatte bereits herausgefunden, wie sie sich in der dortigen Kultur zurechtfindet, ohne ihre eigene Identität zu verlieren." Ihr Rat: Kleine Netzwerke schaffen, um sich und andere Menschen zu ermutigen.

Starke Beziehungen

Menschen, denen man vertrauen kann und auf die man sich verlassen kann, seien ein wichtiges Fundament: "Als Gesellschaft sind wir nicht immer in der Lage, Verantwortung für unseren Nachbarn oder die Person auf der anderen Seite einer Kluft oder einer Debatte zu übernehmen. Aber wir brauchen uns gegenseitig. Unabhängig davon, wer Sie sind, wird es auf Ihrem Weg Momente geben, in denen Sie getragen werden müssen oder in denen jemand anderes Sie braucht, um ihn zu tragen." Starke Beziehungen zu formen, die auf Gegenseitigkeit beruhen, ist der letzte Tipp, den sie den Studierenden an die Hand gibt. Zuletzt betont sie: "Ihr macht euren Abschluss in einer kaputten Welt, aber es ist die Gemeinschaft, die die Dinge wieder aufbaut. Gemeinsam könnt ihr die zerbrochenen Dinge wieder ganz machen."

Redaktion finanzen.net