Microsoft Aktie News: Dow Jones Aktie Microsoft am Freitagnachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Microsoft. Die Microsoft-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 385,32 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 385,32 USD. Zwischenzeitlich weitete die Microsoft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 385,24 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 387,00 USD. Zuletzt wechselten 547.964 Microsoft-Aktien den Besitzer.

Am 06.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 468,33 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Microsoft-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 344,83 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,51 Prozent.

Nach 3,00 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,25 USD je Microsoft-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Microsoft-Aktie wird bei 481,67 USD angegeben.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Microsoft am 29.01.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,24 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,94 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 69,63 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 62,02 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Microsoft dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 28.04.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Microsoft ein EPS in Höhe von 13,15 USD in den Büchern stehen haben wird.

