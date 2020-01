Billiger tanken: Aldi Süd erweitert sein Tankstellen-Netz

Weitere Aldi-Süd Tankstellen

Der deutsche Discounter Aldi-Süd startete mit seinem Tankprojekt erstmals im Sommer 2018 in den Städten Stuttgart und Ludwigsburg. Bis heute vermehrte sich die Anzahl der Aldi-Tankstellen auf insgesamt neun Standorte in Deutschland. Aldi möchte seine Zapfsäulen-Präsenz nun ausweiten, da das Angebot bei Kunden gut ankomme, so eine Aldi Sprecherin. Auch in Österreich, wo Aldi Süds Tochterfirma das gleiche Prinzip ausprobierte, gibt es gute Resonanz.

Das Konzept

Aldi Süds Tankstellenerfolg kann damit begründet werden, dass der Discounter mit einem anderen Ansatz an das Tanken herangeht als die Konkurrenz Shell oder Aral . Aldi Süd setzt ganz auf das Motto "weniger ist mehr". Kongruent zur Dicounter-Preisstrategie versprechen Aldi-Tankstellen ein günstiges Tankerlebnis. Das wird insofern erst möglich, da Aldi eine Kooperation mit der OMV-Tochter avanti einging. avanti ist eine österreichische Automatentankstelle, die in Österreich 138 Tankautomaten und in Deutschland bisher 14 Zapfstellen betreibt. Aldi verpachtet seine Grundstücke an Avanti, diese kümmert sich um den Rest. Kunden müssen für die günstigen Preise der Automatentankstelle einige Abstriche machen, da als Kosteneinsparung keine Tankwarte vorhanden sind. Wer Hilfe benötigt, kann den Service-Knopf drücken.

Wie stehen die Chancen für Aldis Billigkonzept?

Trotz guter Kundenakzeptanz und einer Erweiterung des Automatentankstellen-Projekts schätzt die WirtschaftsWoche die Chancen für Aldi Süd im Tankstellenwettbewerb eher weniger gut ein. Die Marktführer Aral, Shell und TOTAL betreiben zusammen bereits 5.350 Tankstellen - eine Zahl gegen die Aldi Süd wahrscheinlich nicht ankommen wird. Des Weiteren sind Aldi Süds räumliche Kapazitäten begrenzt, nicht jedes Objekt des Discounters eignet sich für die Ergänzung um eine Tankstelle. Hinzu kommt, dass Aldi auch ein Projekt für Elektroauto -Ladestationen auf seinen Parkplätzen umsetzt.

