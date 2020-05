Trinity stellt neuen E-Roller vor

Der neue Romex R

Der niedersächsische Hersteller Trinity stellte kürzlich einen neuen E-Roller vor. Romex R heißt das neue Modell und soll durch einen leistungsstärkeren Motor in der Ausstattungsoption "Performance Line" eine Höchstgeschwindigkeit von 75 km/h mitbringen. Auch sonst hat sich einiges verändert und Kunden können bei Trinity nun ein Schnellladegerät erwerben, welches den Roller in weniger als drei Stunden lädt. Um den Akku von 20 auf 80 Prozent zu laden, benötigt das mitgelieferte Standard-Ladegerät drei Stunden, versichert der Hersteller. Für 100 Prozent muss man rund fünf Stunden Ladezeit einplanen. Das im Romex verbaute Aggregat wird von einem 72V-Lithium-Ionen-Akku aus dem Hause LG mit der nötigen Energie versorgt. Eine Akkuladung hält laut Anbieter dann 50 Kilometer und kann durch einen zweiten Speicher auf 100 Kilometer erweitert werden.

Mehr Fahrspaß

Optisch bleibt der Romex R dem Retro-Look seines Vorgängers treu und ist ab 4.099 Euro erhältlich. Das neue Modell ist ab dem 30. Juni in drei verschiedenen Karosserie- und in zwei Sitzfarben lieferbar und kann bereits jetzt bestellt werden. Auf der offiziellen Homepage von Trinity heißt es seitens der Geschäftsführung: "Es ist uns gelungen, den Charme von gestern mit der Technik von morgen zu vereinen. Am Design haben wir im Vergleich zur 50er Version nichts verändert. Schon mit dem Uranus R ist es uns gelungen den Energiekreislauf zwischen Akku, Controller und dem High-Performance Motor deutlich effizienter zu gestalten. Jetzt haben wir dieses Wissen in unsere Stilikone Romex R verpflanzt. Mehr Fahrspaß bietet sonst niemand. Und das ist erst der Anfang. Wir werden die TRINITY R-Familie in den kommenden Monaten erweitern."

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dmitry Molchanov / Shutterstock.com