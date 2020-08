Das sind die beliebtesten Dienstwagen

Gerade aufgrund der Prestigefunktion und dem damit verbundenen Wert als Statussymbol steht ein Firmenwagen sehr oft im Fokus bei Arbeitnehmern. Vermutlich deshalb finden sich mehrere Modelle der großen deutschen Automarken Mercedes-Benz BMW und AUDI unter den beliebtesten Dienstwagen wieder. Doch an der Spitze steht ein bekannter Dauerbrenner der deutschen Straßen.

Die zehn beliebtesten Dienstwagen

Auto-Bild hat eine Liste mit den zehn beliebtesten Dienstwagen zusammengestellt und dabei angefügt, ab welchem Preis diese erhältlich sind. Dabei handelt es sich um die zehn Bestseller aus der Zulassungsliste der Firmenwagen.

Den Anfang der Liste macht Mercedes-Benz mit dem T-Modell der E-Klasse. Knapp 20.000 Zulassungen zählt das Modell und ist ab einem Preis von rund 49.500 Euro erhältlich. Weitergeführt wird die Liste mit dem AUDI A6 Avant mit etwas mehr als 20.000 Zulassungen, dessen Preisspanne ab 50.590 Euro beginnt. An nächster Stelle befindet sich der BMW 3er Touring ab einem Preis von 38.000 Euro. Mit fast 21.000 Zulassungen ist er in etwa gleichauf mit dem Ford Focus Turnier, der ab einem Preis von circa 22.000 Euro erhältlich ist.

Auch das T-Modell der C-Klasse von Mercedes Benz ist unter den zehn beliebtesten Dienstwagen in Deutschland mit über 23.000 Zulassungen. Das Modell kann ab 36.650 Euro erworben werden. Durch den VW Tiguan rutscht erstmals Volkswagen in die Top 10. Der VW Tiguan kommt auf fast 25.000 Zulassungen und ist für rund 31.000 Euro erhältlich. Knapp an einer Platzierung in den Top 3 gescheitert ist der AUDI A4 Avant mit rund 28.400 Zulassungen.

Dieser Konzern stellt die Top-3

Der Liste nach stehen die drei beliebtesten Dienstwagen Deutschlands unter dem Dach Volkswagens. An dritter Stelle steht der Skoda Octavia Combi, der auf über 29.000 Zulassungen kommt und sich preislich bei rund 21.500 Euro befindet. Der zweite Platz geht an den VW Passat Variant mit fast 32.000 Zulassungen. Preislich bewegt sich der VW Passat mit circa 32.000 Euro etwas über dem Skoda-Modell. Deutschlands beliebtester Firmenwagen ist laut der Liste der VW Golf Variant mit über 50.000 Zulassungen. Das Modell kann für circa 22.000 Euro erstanden werden.

Die richtige Auswahl eines Dienstwagens

Geht es um die richtige Auswahl eines Dienstwagens, so ist neben der Frage, ob es ein Benziner, Diesel oder Elektroauto sein soll, das Anforderungsprofil wichtig, dem der Dienstwagen gerecht werden soll. Werden eher lange Strecken zurückgelegt oder eher kurze, innerstädtische Strecken? Ebenso, ob er auch als Transporter verwendet werden kann oder ob mit dem Firmenwagen ein gewisser Status ausgedrückt werden soll. Für das Unternehmen, das einen Firmenwagen zur Verfügung stellt, bietet sich laut Mitteldeutscher Zeitung die Möglichkeit, die Kosten für längere Betriebswege von der Steuer abzusetzen und damit Kosten einzusparen.

