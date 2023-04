Neue Kernkraft-Technologie für den Mond - Rolls-Royce erhält Unterstützung von britischer Regierung

Aktien in diesem Artikel Rolls-Royce 1,74 EUR

2,9 Millionen Pfund werden von Ministerium bereitgestellt

Wie Rolls-Royce in einer Pressemitteilung vom 17. März 2023 berichtet, hat die britische Weltraumbehörde dem Unternehmen 2,9 Millionen Pfund bereitgestellt, um die Entwicklung eines modularen Kernreaktors voranzutreiben, der die Energieversorgung künftiger Mondbasen sicherstellen könnte. Die Technologie könnte durch die Bereitstellung von Energie für Kommunikation, Lebenserhaltung und wissenschaftliche Experimente die Möglichkeit von menschlichem Leben auf dem Mond deutlich erhöhen. Bereits in der Vergangenheit hat die britische Regierung Forschung in diesem Bereich unterstützt, unter anderem durch die Förderung einer Studie aus dem Jahr 2022 mit 249.000 Pfund. Die Nutzung der Kernenergie hätte laut Rolls-Royce das Potenzial, die Dauer und den wissenschaftlichen Wert künftiger Mondmissionen erheblich zu steigern. "Während wir uns darauf vorbereiten, dass Menschen zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren auf den Mond zurückkehren, unterstützen wir gemeinsam mit Rolls-Royce spannende Forschungsarbeiten wie diesen modularen Mondreaktor, um neue Energiequellen für eine Mondbasis zu erschließen", so George Freeman, der britische Minister für Wissenschaft, Innovation und Technologie.

Small Modular Reactors als Zukunft der Kernenergie

Das Herz des neuen Projekts bilden sogenannte "Small Modular Reactors" (SMR), die sicher und zuverlässig Strom für den lokalen Gebrauch erzeugen könnten. Sie haben in der Regel eine Kapazität von weniger als zehn Megawatt und sind damit deutlich kleiner als herkömmliche Kernkraftwerke, die üblicherweise Kapazitäten von Hunderten oder sogar Tausenden von Megawatt besitzen. Diese Mikroreaktoren sind so konzipiert, dass sie klein, tragbar und modular sind, was bedeutet, dass sie leicht an entlegene Standorte transportiert werden können. Darüber hinaus sind sie hocheffizient und mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen und robusten Containment-Strukturen ausgestattet, die gewährleisten, dass jegliche Strahlung oder andere gefährliche Stoffe nicht aus dem Reaktor austreten. Das Unternehmen plant, bis 2029 einen Reaktor für den Mond bereitzustellen, der unabhängig von Standort und Umweltbedingungen kontinuierlich Strom liefern kann. Small Modular Reactors werden weltweit wegen ihrer Flexibilität und Sicherheit als die Zukunft der Kernenergie und gemeinhin außerdem als unverzichtbar für das Gelingen der Energiewende angesehen. Einer Analyse des Weltwirtschaftsforums aus dem Jahr 2021 zufolge wird der globale Markt für SMR-Reaktoren bis 2040 bis zu 300 Milliarden US-Dollar wert sein. Kanada, Großbritannien und die USA haben bereits viel in die Forschung rund um die Technologie investiert. Auch auf dem europäischen Kontinent gibt es Bewegung. Letztes Jahr hat die französische Regierung im Zuge ihrer "Investment-Strategie 2030" angekündigt, eine Milliarde Euro in den Forschungsbereich SMR-Technologien zu investieren.

Technologie auch für andere Sektoren attraktiv

Die Entwicklung der nuklearen Mikroreaktortechnologie für Weltraumanwendungen durch Rolls-Royce soll zusätzlich zu neuer Forschung auch neue qualifizierte Arbeitsplätze im Vereinigten Königreich schaffen und das Wachstum der britischen Raumfahrtindustrie fördern. Das Projekt schließt auch die Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten und Forschungszentren mit ein, darunter die Universität Oxford, die Universität Bangor, die Universität Brighton, das Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) der Universität Sheffield und das Nuclear AMRC. Die potenziellen Anwendungen der Technologie könnten sich auch auf den kommerziellen und den Verteidigungssektor erstrecken - mit dem Ziel, eine weltweit führende Energie- und Antriebskapazität bereitzustellen, die sauber, umweltfreundlich und nachhaltig für verschiedene Märkte ist.

