Solar-Startup Enpal wird erstes grünes Einhorn Deutschlands

Mit 150 Millionen Euro der SoftBank zum Einhorn-Status

Der Aufstieg von Enpal vollzog sich rasch. Erst im Jahr 2017 gegründet, erreicht es schon in 2021 eine Bewertung von über einer Milliarde US-Dollar. Zu diesem Erfolg verholfen hat unter anderem eine Investition des japanischen Telekommunikations- und Medienkonzerns SoftBank in Höhe von 150 Millionen Euro. Denn wie Enpal-Mitgründer und CEO Mario Kohle gegenüber der Gründerszene erklärt, stiege die Bewertung aufgrund der jüngsten Finanzierungsrunde auf 950 Millionen Euro an, was umgerechnet 1,1 Milliarden US-Dollar entspräche. Dementsprechend glücklich äußert sich Kohle auch in der Pressemitteilung zum abgeschlossenen Investment: "Wir freuen uns sehr, dass SoftBank Vision Fund 2 an Bord ist und unsere Mission unterstützt, saubere Energie einfach, günstig, und für jeden zugänglich zu machen."

Vorausgegangen zum Einstieg der SoftBank waren etliche andere Investitionen. So hat das Startup beispielsweise im Juli 2021 insgesamt 100 Millionen Euro von Investoren wie HV Capital, Peter Rive, Mitgründer von SolarCity, HelloFresh-Mitgründer Thomas Griesel, und Ex-AUTO1-COO Christopher Muhr erhalten. Kurz darauf gab Enpal außerdem bekannt, sich über eine Finanzierung in Höhe von 345 Millionen Euro mit von BlackRock beratene Fonds, Pricoa Private Capital, UniCredit und weitere institutionelle Investoren geeinigt zu haben.

Das Geschäftsmodell von Enpal

Das Geschäftsmodell von Enpal gestaltet sich im Grunde genommen recht einfach. Das Startup bietet Hausbesitzern an, auf deren Dächern Solaranlagen zu errichten und diese anschließend an sie für 20 Jahre zu vermieten. Das Besondere an diesem Vorgehen ist, dass für die Kunden hohe Investitionsaufwendungen sowie die Planung, Installation und Wartung entfallen. Sie müssen lediglich ein Abonnement mit Enpal abschließen und um den Rest kümmert sich das Startup. Ein Rundum-sorglos-Paket also für alle Interessenten. Die Hausbesitzer profitieren dabei nicht nur vom Service, sondern auch von der kostenlosen Energiezufuhr der Solaranlagen auf dem Dach. Nach Ablauf der 20 Jahre Mietzeit, können sich die Kunden dazu entscheiden, die Anlagen für einen Euro zu erwerben und weiter zu betreiben.

Dieses Vorgehen hat das junge Startup mit Erfolg gekrönt, denn wie Enpal-Chef Kohle gegenüber der WirtschaftsWoche erklärt, sei die größte Hürde für die Anschaffung einer Solaranlage die Komplexität. "Unsere Antwort war: Wir erschaffen eine No-Brainer-Solaranlage", führt der Mitgründer und CEO weiter aus. Mit diesem Konzept habe man schon über 10.000 Kunden gewinnen können und sich zum Marktführer für Solarlösungen für Hausbesitzer in Deutschland aufgeschwungen. Doch das junge Unternehmen möchte noch deutlich mehr. "Unser Traum ist es, eine Solaranlage auf jedes Dach zu bringen, einen Batteriespeicher in jedes Haus und ein Elektroauto vor jede Tür. Wir wollen Menschen aus allen Lebenssituationen zu einer nachhaltigen Gemeinschaft verbinden", sagt Kohle in einer Pressemitteilung.

