Anbieter von E-Bike-Abo kann prominente Investoren gewinnen

Wer steckt hinter Dance?

Die Köpfe hinter dem Startup Dance sind keinesfalls unbekannt. Christian Springub ist Mitentwickler des Webseite-Baukastenanbieters Jimdo. Seine Mitbegründer Eric Quidenus-Wahlforss und Alexander Ljung sind die Gründer der Musik-Streaming-Dienst Soundcloud. 2020 geben sie die Zusammenarbeit an dem E-Bike-Abo-Anbieter bekannt und schon zu Beginn konnte das Startup namenhafte Investoren für sich gewinnen. So investierten neben Jeannette zu Fürstenberg vom Frühphaseninvestor La Famiglia und Berliner VC Blue Yard auch der Star-Architekt Bjarke Ingels und Casper-Mitbegründer Neil Parikh in Dance. In diesem Jahr kann das Startup berühmte Investoren überzeugen, die sowohl aus der Unterhaltungsbranche als auch aus der Unternehmenswelt kommen. Neben Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer investieren auch Musiker Chance The Rapper, Will.i.am und Schauspielerin Maisie Williams in das Mobility-Startup. Obwohl der genaue Betrag der Investition nicht bekannt ist, dürfte die Summe im siebenstelligen Bereich liegen.

Wie funktioniert Dance?

Geplant ist ein Abo-Modell über das Kunden sich ein E-Bike innerhalb von 24 Stunden bis vor die Haustür liefern lassen können. Kosten soll das Abonnement, welches sich derzeit noch im Testbetrieb in Berlin befindet, 59 Euro im Monat. Darüber hinaus soll es im Abo inbegriffen einen Concierge-Dienst geben, der sich um Anliegen wie Reparaturen oder Ersatz im Falle eines Diebstahls kümmert. Gesteuert werden kann das ganze über eine App, mit der man außerdem das Fahrrad orten oder kontaktlos aufschließen kann.

