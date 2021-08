Pixel 6 Foldable: Google will wohl noch in diesem Jahr faltbares Smartphone vorstellen

Die Pixel-Reihe wächst

Insgesamt vier neue Pixel-Smartphones will Google noch in diesem Jahr vorstellen und darunter soll sich auch eine wahre Neuheit der Reihe befinden. Mit dem Pixel 6 Foldable würde Google sein erstes faltbares Smartphone auf den Markt bringen. Dass der Internet-Riese an der Entwicklung eines solchen Handys arbeitet, kündigte sich bereit im Frühjahr 2019 an. Zu der Zeit starteten auch Huawei und Samsung mit den ersten Foldables. Google reichte bereits im Juni 2018 ein Patent ein, welches ein faltbares Smartphone vermuten ließ. Damals war jedoch aus dem Dokument nicht klar erkennbar, welches Konzept Google umzusetzen plante, doch nun sind neue Hinweise aufgetaucht.

Smartphone-Experte ist sich sicher

Bislang steht eine offizielle Bestätigung zwar noch aus, aber mehrere Quellen bestätigten bereits via Twitter die Absicht Googles, ein faltbares Smartphone herauszubringen. So schreibt der bekannte Leaker Jon Prosser, dass es sich bei dem Pixel Fold durchaus um etwas "Reelles" handelt.

the google pixel "fold" is a real thing - Jon Prosser (@jon_prosser) February 25, 2021

Die Gerüchte über ein faltbares Google-Smartphone kursieren bereits seit längerer Zeit im Netz. So hat der Smartphone-Experte Ross Young bereits Ende 2020 via Twitter über Googles Pläne für ein faltbares Smartphone geschrieben.

Die Pixel-Reihe wächst

Während das Erscheinen eines faltbaren Google Smartphones als sicher gilt, ist über das Aussehen und die möglichen Funktionen bislang nichts Näheres bekannt. So bleibt abzuwarten, für welche Technologien und welchen Faltmechanismus sich Google entscheiden wird. Bislang sind zwei Varianten für Foldables auf dem Markt gebräuchlich und es ist unklar, ob sich das Google Pixel Fold nach außen oder nach innen falten lassen wird. Während Samsung für die ersten Fold-Generationen auf ein innen liegendes Display setzte, entschied sich Huawei zunächst für einen außen liegenden Screen. Mit dem Huawei Mate X2 entscheidet sich der Hersteller jedoch dazu, den Bildschirm ebenfalls innen zu verbauen.

Isabell Tonnius / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Farknot Architect / Shutterstock.com