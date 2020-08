Filme: Im Herbst startet die teuerste Netflix-Filmproduktion aller Zeiten

Netflix verzeichnete im zweiten Quartal (Q2) 2020 weltweit 192,95 Millionen Abonnenten, berichtet der US-amerikanische Streaming-Dienstleister in seinem Finanzbericht Q2 2020 und konnte somit rund zehn Millionen Neuabonnenten überzeugen. Zum einen mag das an den Ausgangsbeschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie liegen, zum anderen bringen auch exklusiv angebotene und beliebte Filme sowie Serien Neuabonnenten ein.

Eigenproduktion ist der Schlüssel zu hohen Abonnentenzahlen

Um mit der Konkurrenz durch Amazon Prime & Co. mithalten zu können, verlassen sich Streaming-Dienstleister nicht auf das Eintreten einer Pandemie, sondern überzeugen (potentielle) Abonnenten mit einem möglichst guten Angebot. Ein beliebtes Mittel ist hier die Zusammenarbeit mit bekannten Schauspielern oder Regisseuren.

In der Vergangenheit hatten sich für Netflix beispielsweise hohe Ausgaben für Eigenproduktionen wie ‘Extraction’, ‘6 Underground’ oder ‘Bright’ ausgezahlt und zu steigenden Abonnentenzahlen geführt, berichtet futurezone.

Neuer Netflix-Blockbuster: Verfilmung von ‘The Gray Man’

Deswegen startet Netflix laut The Hollywood Report demnächst erneut eine Eigenproduktion: Den teuersten Netflix-Film aller Zeiten. ‘The Gray Man’ wird mit den Regisseuren Joe und Anthony Russo verfilmt und ist die Geschichte von zwei Serienkillern, die sich gegenseitig um den Globus verfolgen, sie beruht auf einem Roman des US-amerikanischen Bestsellerautors Mark Greaney. Die beiden Killer sollen von Ryan Gosling und Chris Evans gespielt werden.

Bereits die beiden Hits ‘Avengers: Endgame’ und ‘Infinity War’ gehen auf das Konto von Joe und Anthony Russo.

Mehrere Hundert Millionen US-Dollar Produktionskosten

Der Grund warum ein Netflix-Abo nicht kostenlos ist, wird an den geplanten Produktionskosten von ‘The Gray Man’ sichtbar. Der Film, dessen Produktion - sofern die Pandemie es erlaubt - laut futurezone vermutlich diesen Herbst gestartet wird und Ende nächsten Jahres verfügbar sein könnte, kostet den Streaming-Dienstleister offenbar mehr als 200 Millionen US-Dollar.

Es ist nicht das erste Mal, dass Netflix für eine Eigenproduktion so tief in die Tasche greift: Für Serien wurde schon deutlich mehr ausgegeben. So beispielsweise für die teuerste und sehr erfolgreiche Serie ‘The Crown’, für die sogar der Buckingham Palace nachgebaut wurde - futurezone zufolge um die 130 Millionen Dollar pro Staffel.

Sollte also auch dieser neue Blockbuster mit den Russo-Brüdern, Ryan Gosling und Chris Evans erfolgreich sein, könnten möglicherweise auch in Zukunft weitere teure ‘The Gray Man’-Netflix-Actionthriller entstehen: Greaneys Roman ist Teil einer bislang neunteiligen Buch-Reihe.

