Diese Neuheiten könnten mit der neuen Apple Watch 6 kommen

Aller Voraussicht nach wird die neue Smartwatch von Apple zwar erst im September 2020 erscheinen, doch schon jetzt sind einige Gerüchte über die neue Apple Watch 6 an die Öffentlichkeit gekommen.

Eines der heißesten Themen bezüglich der neuen Smartwatch von Apple ist ein sogenannter SpO2-Sensor. Mit ihm soll es möglich sein, die Sauerstoffsättigung im Blut zu überwachen. Kombiniert mit dem aktuellen Puls des Uhrenträgers, könnte so ein kommendes Hyperventilieren diagnostiziert werden, wie das Elektronikfachblatt DigiTimes aus Taiwan vermeldet.

Ebenso schreibt die DigiTimes, dass neue Biosensoren das Schlafverhalten von Apple Watch Trägern überprüfen könnten. Hierfür wäre vermutlich ein neuer Akku erforderlich, der ein durchgehendes Schlaftracking besser verkraftet. Ein koreanischer Twitter-Nutzer hat diesbezüglich bereits erste Informationen veröffentlicht. Demnach könnte der neue Akku mit 1,17 Wattstunden bei 303,8 mAh zu einem besseren Schlaftracking führen, da er ein wenig größer ist als bei der Apple Watch 5.

Apple A2327 Having 303mAh Battery Appears On Korean Certification.

May Be Upcoming Apple Earpods Charging Case. pic.twitter.com/CnfMOwAGWH