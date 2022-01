eBay Kleinanzeigen macht das Versenden von Ware einfacher

Integrierte Versandmöglichkeit bei eBay Kleinanzeigen

Wie eBay Kleinanzeigen in einer Pressemitteilung bekannt gab, können Verkäufer nun bei der Erstellung einer Anzeige Details zum Versand der Ware angeben. Für die neue Option stehen Angebote von DHL und Hermes zur Auswahl, die eine Sendungsverfolgung und Haftung beinhalten. Bereits direkt zu Beginn werden dem Verkäufer dabei Tipps für die richtigen Paketgrößen gegeben. Die Kosten für den Versand sollen den üblichen Online-Preisen von DHL und Hermes entsprechen. Anbieter können jedoch auch eigene Preise für den Transport zum Käufer festlegen, sollten beispielsweise höhere Kosten für eine spezielle Verpackung anfallen. Für Verkäufer soll die neue Funktion die Recherche von Versandkosten obsolet machen und Geschäfte vereinfachen.

Wählen Käufer bei der Zahlungsart "sicher bezahlen" aus, geben sie während des Bezahlvorgangs ihre Versandadresse ein. Anhand dieser können Verkäufer bei DHL-Paketen direkt nach dem Abschluss des Verkaufs ein Versandetikett über eBay Kleinanzeigen erwerben. Anschließend kann die Ware einfach vom Verkäufer bei einer DHL-Versandstelle abgegeben werden. Alternativ sei auch eine Übergabe an einen DHL-Zusteller möglich. Die Versandmöglichkeit soll in allen Kategorien verfügbar sein, in denen üblicherweise versandfähige Waren gehandelt werden. Darüber hinaus fände der Transport vollständig klimaneutral statt.

Secondhand-Handel soll verbessert werden

Mit der neuen Funktion möchte eBay Kleinanzeigen den Secondhand-Handel noch attraktiver machen: "Unser Ziel ist es, den Secondhand-Handel genauso einfach, komfortabel und sicher zu machen, wie das viele bereits von beliebten Onlineshops kennen. Die Möglichkeit für Verkäufer, den Versand direkt über eBay Kleinanzeigen anzustoßen, ist für uns ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Dieser zusätzliche Komfort trägt dazu bei, dass der Kauf gebrauchter Waren eine echte Alternative zum Neukauf wird", gibt CEO Paul Heimann in der Pressemitteilung von eBay Kleinanzeigen bekannt. Schon im Jahr 2020 hat das Unternehmen einen Schritt in Richtung Versandhandel gemacht, indem es "vor dem Hintergrund der andauernden Corona-Pandemie die Pflicht für Verkäufer, stets auch eine Abholung zu ermöglichen, aufgehoben" hat. Paul Heimann sieht sich mit seinen zwei Kooperationspartnern an seiner Seite sehr gut aufgestellt: "Mit DHL und Hermes bieten wir ab Start die hierzulande beliebtesten Versandanbieter an. Mit rund 29.000 Annahmestellen bei DHL sowie mehr als 16.000 Paketshops bei Hermes finden Verkäufer stets eine Versandstelle in ihrer unmittelbaren Umgebung", führt der CEO weiter aus.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

