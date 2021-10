Ein iPhone in 30 Minuten: Neue Lieferapp überzeugt Investoren

Liefer-Startup Arive

"Stop compromising for the sake of time! Get what you love in minutes" - übersetzt lautet das Motto des Münchner Startups Arive "Schluss mit Kompromissen um der Zeit Willen! Holen Sie sich in wenigen Minuten, was Ihnen gefällt". Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihren bevorzugten Lifestyle-Produkten in kürzester Zeit zu versorgen. Anders als bekannte Lieferdienste, wie zum Beispiel Gorillas, die vor allem Lebensmittel ausliefern, spezialisiert sich Arive auf handverlesene Lifestyle-Produkte aus verschiedenen Kategorien, so logistik-watchblog. Ob Fitness, Beauty oder Home & Living, das Startup verspricht, Produkte verschiedener Marken innerhalb von nur 30 Minuten zu liefern. Im Mai startete das Liefer-Startup seinen Service in München; es sollen jedoch weitere Standorte folgen: "Gestartet in München, wollen wir in diesem Jahr zusammen mit unseren Partnern auf 15 Standorte in ganz Europa wachsen, unser Produktportfolio auf 400 Marken erweitern und die beste Plattform werden, die Marken mit Kunden verbindet.", so das Unternehmen in den FAQs.

Sechs Millionen Euro Finanzierung

Wie das Münchner Startup-Portal "Munich Startup" berichtet, hat Arive bereits eine erfolgreiche Seed-Finanzierungrunde abgeschlossen. Insgesamt sechs Millionen Euro sollen dabei zusammengekommen sein. Führend in der Finanzierungsrunde waren 468 Capital und La Famiglia VC, doch auch Balderton Capital schloss sich an. Die erhaltene Summe kann von dem Startup verwendet werden, um sich am Markt zu etablieren, wie logistik-watchblock festhält. Außerdem soll es 63 Stellenausschreibungen für verantwortungsvolle Positionen innerhalb des Startups geben. Zurzeit stehen die Dienste von Arive in München, Berlin, Hamburg und Frankfurt zur Verfügung.

Immer mehr Konkurrenz unter Zusteller-Unternehmen

Die Branche der Expresszusteller wird immer größer. Wie t3n berichtet, ist der Kampf um die Marktherrschaft zwischen den Lebensmittel-Lieferdiensten in vollem Gange. Was jedoch auch immer wieder die Kehrseite der Branche aufzeigt. Gorillas hat laut t3n noch immer mit streikenden Lieferanten zu kämpfen, die die schlechten Arbeitsbedingungen kritisieren und so nicht hinnehmen wollen. Ob nun auch Konkurrenten für den Bereich der Lifestyle-Lieferdienste aufkommen und wie sich das Münchner Startup Arive in nächster Zeit weiterentwickelt, wird sich zeigen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: everything possible / Shutterstock.com