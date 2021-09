Amazon Fire TV: Jetzt folgen eigene Fernseher

• Amazon verkauft bis September 2020 über 100 Millionen Fire TV-Geräte• Amazon arbeitet angeblich seit zwei Jahren an eigenen Fernsehgeräten• Markteintritt soll schon im Oktober erfolgen

Fire TV

Seit mehreren Jahren bietet Amazon mit dem Betriebssystem Fire TV und den dafür verwendeten externen Streaming-Geräten, wie zum Beispiel dem Fire TV-Stick, den Zugriff auf zahlreiche Serien, Filme, Songs und Spiele. Ohne einen Kabel- oder Satellitenanschluss werden die vielen Inhalte empfangen. Gesteuert werden kann das System einfach über eine Fernbedienung oder per Sprachsteuerung via virtuellem Assistenten Alexa. In einem Amazon-Pressebericht vom September 2020 gab das Unternehmen an, dass Kunden weltweit mit - bis zu diesem Zeitpunkt - über 100 Millionen verkauften Fire TV-Geräten das Streaming-Angebot nutzen. Jeden Monat wird das Angebot von Amazon mit den Fire TV-Geräten insgesamt über mehrere Milliarden Stunden genutzt.

Informanten berichten über Amazons TV-Pläne

Wie Golem schon im Voraus berichtete, wollte Amazon seine Fire TV-Produktpalette erweitern. So sollen Amazon-nahe Quellen berichtet haben, dass der US-amerikanische Onlineversandhändler an eigenen Smart-TVs arbeite. Amazon verkaufte zwar schon Geräte, die mit dem Fire TV-Betriebssystem laufen, welche jedoch noch das Logo ihres Herstellers trugen. Die Amazon-eigenen Fernseher mit eigenem Logo sollen dann, ebenso wie die "externen Streaming-Lösungen", mit dem Fire TV-Betriebssystem laufen. An der Markteinführung dieses neuen Produkts soll Amazon angeblich schon seit zwei Jahren gearbeitet haben, so Golem. Den Berichten zufolge werden die Geräte jedoch von Drittanbietern gebaut. Namentlich genannt werden die Quellen nicht, da diese für den Leak Maßregelungen seitens Amazon befürchten.

Nun veröffentlichte Amazon einen offiziellen Pressebericht, in dem die neuen Smart TVs, die Fire TV Omni-Serie mit 4K Ultra HD, offiziell angekündigt wurden. "Wir haben die Möglichkeiten eines Fernsehers neu definiert, indem wir ihn mit zwei unserer beliebtesten Erlebnisse als Kernstück gebaut haben - der intelligenten, immer verfügbaren Leistung von Alexa und dem auf Inhalte ausgerichteten Ansatz von Fire TV", so Vice President von Amazon Entertainment Devices and Services, Daniel Rausch.

Erste Geräte sind vermutlich ab Oktober erhältlich

In Indien verkauft Amazon schon seit längerem Fernseher mit eigenem Logo, welche ebenfalls von Drittanbietern hergestellt werden. Die Fire TV Omni-Serie kostet je nach Modell zwischen 369,99 US-Dollar und 1.099,99 US-Dollar und kommt ab Oktober in den USA über Amazon und Best Buy auf den Markt. Wann und wie diese auch in Europa und dementsprechend auch in Deutschland auf den Markt kommt, ist bislang noch unklar.

