So bittet Spotify Künstler mit einem neuen Feature zur Kasse

Neues Feature angekündigt

In den letzten Jahren konnte sich der schwedische Streaminganbieter Spotify gegen die Konkurrenz durchsetzen und sich zum klaren Marktführer entwickeln. Die Auswahl an unterschiedlichen Acts auf der Plattform ist dabei enorm und in der Masse gehen oftmals Titel von unbekannten Künstlern unter. Nun kündigte das Unternehmen in einem offiziellen Statement an, ein neues Feature auf den Markt zu bringen, welches den Künstlern neben Vorteilen, auch einige Nachteile bescheren könnte. Spotify stellt die Neuerungen als unbefristetes Experiment vor, welches sowohl den Künstlern als auch den Nutzern zugute kommen soll. Doch bereits kurz nach der Ankündigung hagelte es Kritik im Netz und der Vorwurf steht im Raum, dass Spotify sich auf diesem Wege lediglich bereichern will. Doch was beinhaltet das neue Feature eigentlich und welche Kosten spielen eine Rolle?

Vor- und Nachteile

Laut Spotify soll das neue Feature den Künstlern mehr Mitsprache ermöglichen, das heißt, es soll ihnen künftig möglich sein gegen eine bislang unbekannte Entlohnung auf den Algorithmus Einfluss nehmen zu können - soweit die Theorie. In der Praxis soll das neue Entlohnungssystem einen niedrigeren Lizenzsatz pro Stream umfassen, der es den Künstlern erlaubt ihre Songs zu priorisieren. Um dies zu ermöglichen, muss sich das jeweilige Label auf einen Deal mit Spotify einigen. Anschließend wird der Streamingdienst ausgewählte Titel via Autoplay, im Anschluss an das Hören eines einzelnen Songs, eines Albums oder einer Playlist, abspielen. Zusätzlich sollen die Tracks auch über die jeweiligen Künstlerradios vermehrt wiedergegeben werden, um so die Präsenz bei den Usern zu erhöhen.

Höhere Reichweite für unbekannte Künstler

Spotify versichert im offiziellen Statement, dass die Nutzung des neuen Features vollkommen optional angeboten werde und sich neben dem Entlohnungssystem für die Künstler und User nichts weiter ändern werde. So sollen die Titel den Hörern auch nach Abschluss eines entsprechenden Vertrages zwischen dem jeweiligen Label und Spotify lediglich in einem höheren Ausmaß empfohlen werden. Damit erreicht der Künstler zwar eine höhere Präsenz, hat aber nicht automatisch auch mehr Streams. Im offiziellen Statement heißt es seitens Spotify, dass man durch das neue Feature speziell bislang noch unbekannte Künstler unterstützen möchte, indem diese durch eine niedrige Lizenzgebühr eine höhere Reichweite erlangen. Verlangt Spotify jedoch eine Pauschalgebühr, wäre diese für die meisten kleineren Musiker nicht ohne weiteres finanzierbar. Die ersten Reaktionen auf die Ankündigung des neuen Features fielen im Netz äußerst unterschiedlich aus, denn während die Einen eine enorme Chance für unbekannte Acts sehen, vermuten wiederum andere, dass es Spotify lediglich um eine Gewinnmaximierung ginge.

