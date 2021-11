Nintendo Direct: Fans können sich auf neue Spieleinhalte und einen Animationsfilm freuen

Die Nintendo Direct

Die Nintendo Direct ist ein regelmäßiges Videoformat-Event von Nintendo, bei dem neue Spiele oder neue Spieleinhalte angekündigt werden. Die erste Nintendo Direct fand im Jahr 2012 statt. Wie jedes Jahr fand auch die diesjährige Nintendo Direct im September, genauer am 24. September 2021 statt. Interessierte aus aller Welt konnten das Event im Internet verfolgen. Wer sich das Video im Nachhinein noch einmal anschauen möchte, kann dies auf dem YouTube-Kanal von Nintendo tun.

Retro-Games kommen zurück

Freuen dürfen sich unter anderem Liebhaber von Nintendos Retro-Games, denn Nintendo gab an, weitere Spiele-Klassiker für eine neue Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft zu veröffentlichen. Die ersten Nintendo 64- und SEGA Genesis-Spiele sollen bereits Ende Oktober erscheinen. Mitglieder des neuen kostenpflichtigen Online-Angebots namens "Nintendo Switch Online + Expansion Pack" können dann außerdem ausgewählte Klassiker im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern spielen. Etwas später sollen den Nutzern auch zwei neue Controller zum Kauf angeboten werden. Diese sollen den Original-Controllern der Nintendo 64 und der SEGA Genesis ähneln. Der Preis und das genaue Veröffentlichungsdatum folgen in der Zukunft. Zu den neu verfügbaren Spielen werden unter anderem "Super Mario 64" und "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" von der Nintendo 64 und "Sonic the Hedgehog" und "Castlevania: Bloodlines" von der SEGA Genesis gehören.

Darauf können sich Switch-Fans freuen

Außer den Spiele-Klassikern wurden auch einige neue Inhalte für die Nintendo Switch bekannt gegeben. Dieses und das nächste Jahr werden demnach noch einiges für Nintendo-Fans bereithalten. Viele Animal Crossing-Fans dürfen sich zum Beispiel über ein kostenloses Update im November freuen. Ein neues Spiel bekommt der Nintendo-Videospiel-Charakter Kirby. Im Frühjahr 2022 soll "Kirby and the Forgotten Land" erscheinen. Außerdem schon bald erhältlich sein wird der Racer "Wreckfest" für die Switch. Geplant ist die Veröffentlichung für den Herbst 2021. Ebenfalls angekündigt wurde der dritte Teil der beliebten Spielereihe "Splatoon". Zwar gibt es noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, klar ist jedoch, dass das Spiel im Jahr 2022 erscheinen wird. Und auch das beliebte Spiel "Mario Party" bekommt einen neuen Teil. "Mario Party Superstars" wird ab dem 18. Oktober verfügbar sein. Alle vorgestellten Spieleinhalte und wann diese erscheinen, kann auf der Nintendo-Website nachgelesen werden.

Der Super-Mario-Film

Bekannt gegeben wurden außerdem das Release-Datum und die Starbesetzung für den kommenden Super-Mario-Animationsfilm. Zuvor wurde nur angegeben, dass man für den Film mit dem Animationsstudio Illumination zusammenarbeiten würde. Bekannt ist Illumination unter anderem für erfolgreiche Animationsfilme wie "Ich - Einfach unverbesserlich" und "Sing". Erscheinen soll der Film in den USA am 21. Dezember 2022. Das Erscheinungsdatum für Europa und Asien folgt später. Unter den Synchronsprechern sind berühmte Schauspieler wie zum Beispiel Chris Pratt als Mario, Anya Taylor-Joy als Peach oder Seth Rogan als Donkey Kong.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Barone Firenze / Shutterstock.com