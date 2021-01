Kurzarbeit in Schnellrestaurantketten verlängert

Wie die meisten Unternehmen erlitt auch der Fast-Food-Riese Burger King bedingt durch die Corona-Pandemie im letzten Jahr Umsatzeinbußen. Aufgrund dessen war das Unternehmen gezwungen einige der Schnellrestaurants zu schließen. So verkündete die Deutsche Presseagentur Ende November unter Berufung auf eine Einigung der im Bundesverband der Systemgastronomie organisierten Unternehmen mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten: Die Kurzarbeit in Schnellrestaurantketten wird bis Ende 2021 verlängert. Neben Burger King gehören auch Ketten wie Nordsee, Vapiano oder McDonald‘s zum Verband.

Burger King mit neuem Konzept

Um die Krise zu überstehen hat Burger King bereits im September 2020 verkündet einiges ändern zu wollen. Ein Teil des Plans ist ein neues Take-Away-Konzept und der Ausbau des Drive-Through-Bereichs. Demnach soll es künftig zwei bis drei parallele Autospuren geben und das Restaurant selbst in den ersten Stock verlegt werden, sodass Autos darunter fahren können. Zusätzlich sollen Bestellungen per App erfolgen und die im Vorhinein vorbereiteten Tüten mit dem bestelltem Essen zukünftig an einer Außenwand für die Kunden bereitgelegt werden. Dazu sollen 2021 nun auch die Optionen in der App ausgebaut werden und weitere Bestellterminals zur Verfügung stehen. Doch das neue Konzept von Burger King soll noch mehr umfassen, denn laut der Pressemitteilung kommt ab Februar 2021 "unser Essen ohne Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und Geschmacksverstärker sowie ohne künstliche Aromen aus".

Neues Jahr - neues Logo

Doch für die Fast-Food-Kette standen noch weitere Veränderungen auf dem Plan. Das erste Mal seit 1999 wird das Logo der Marke verändert. Das neue Markenlogo zeigt den roten Schriftzug "Burger King" nun geradlinig eingebettet zwischen zwei Burgerbrötchen und soll bereits in den folgenden Monaten in Filialen, auf Verpackungen, den Uniformen der Mitarbeiter und auf den Aufstellern angepasst werden. Das neue Design erinnert stark an ein Logo, welches bereits von 1969 bis 1999 verwendet wurde und ist deutlich einfacher und geradliniger als das bisher verwendete. In einer Pressemitteilung des Konzerns heißt es: "Das neue Branding besticht durch eine einfache Formensprache mit mutigen, kräftigen Farben. Ziel: Das authentische Essenserlebnis und die frischen Zutaten bei Burger King sollen noch stärker in den Vordergrund der eigenen Markenidentität gestellt werden." Das Logo greife die "starke Tradition der Marke auf".

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com