Aldi-Deliveroo-Partnerschaft

Wie der nationale Nachrichtendienst des irischen öffentlich-rechtlichen Senders Raidió Teilifís Éireann, kurz RTÉ, berichtet, kooperiert die deutsche Discount-Einzelhandelskette Aldi nun mit dem Online-Lieferdienst Deliveroo, um Kunden innerhalb Irlands mit Lebensmitteln zu beliefern.

Dabei dürfen sich die in Irland ansässigen Kunden über ein besonderes Entgegenkommen seitens der beiden Unternehmen freuen: Aldi und Deliveroo haben sich Anfang dieses Jahres gemeinschaftlich dazu entschlossen, keine Lieferkosten im Zeitraum zwischen dem 11. Januar und dem 14. Februar zu erheben. Grund dafür ist der Corona-induzierte Appell der Regierung an die Bevölkerung, möglichst zuhause zu bleiben, um auf diese Weise der Pandemie entgegenwirken zu können. Um Aldi-Kunden also darin zu bestärken, sich vorwiegend innerhalb der eigenen vier Wänden zu bewegen, erließen die beiden Unternehmen die standardmäßigen 4,99 Euro, die für Lieferungen eigentlich anfallen würden.

Der Bestellwert für Lebensmittellieferungen liegt laut der irischen Nachrichten-Website breakingnews.ie bei mindestens 25 Euro und höchstens 75 Euro.

In diesen irischen Städten wird der Service bereits angeboten

Aus dem breitgefächerten Produktspektrum Aldis stehen Kunden über 400 Artikel zur Auswahl, die sie sich per Deliveroo nach Hause liefern lassen können. Der Lieferdienst verspricht dabei laut RTÉ, die Lebensmittellieferungen innerhalb von 30 Minuten ausführen zu können. Bereits über diesen Service freuen dürfen sich Kunden, die in den irischen Städten Dublin, Cork, Galway und Limerick ansässig sind und innerhalb eines Fünf-Kilometer-Radius der 19 partizipierenden irischen Aldi-Filialen leben - so die Angaben von breakingnews.ie. Die Bezahlung der Waren kann dabei sowohl über die Deliveroo-App als auch über die Website des Online-Lieferdienstes abgewickelt werden.

COVID-19-Vorkehrungen

Wie breakingnews.ie weiterhin berichtet, können Aldi und Deliveroo durch ihre Kooperation rund 1,5 Millionen Menschen - allein innerhalb Irlands - mit Lebensmitteln beliefern. Um dies möglichst sicher und coronakonform zu gestalten, werden die Lieferungen kontaktlos ausgeführt. Kunden, die Waren für sich selbst oder andere Personen bestellen, erhalten diese unter Berücksichtigung der Abstandsregelungen, indem die georderten Artikel vor der Tür des jeweiligen Kunden abgestellt und diesem nicht überreicht werden. Menschliche Kontakte werden somit auch im Rahmen der Auslieferungen auf ein Minimum reduziert, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ian Francis / Shutterstock.com