So bezahlen die Deutschen online am liebsten

So bezahlen die deutschen Online-Shopper

Unter Online-Shoppern gehören die Zahlungsmethoden "Kauf auf Rechnung", PayPal, Lastschrift und Kreditkarte zu den beliebtesten Zahlungsarten. Wie das EHI-Institut über das eigene Handelsmagazin berichtet, zeigt sich in der Studie Online-Payment 2021, dass die Zahlungsmethode "Kauf auf Rechnung" mit einem Anteil von 30,4 Prozent die umsatzstärkste Zahlungsmethode im Jahr 2020 war. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies jedoch einen Rückgang von 2,4 Prozent. Gesteigert hat sich der Umsatzanteil der Zahlungsmethode PayPal - um 4,8 Prozent auf 25 Prozent. Auf dem dritten Platz landet, wie auch im Vorjahr, das Lastschriftverfahren. Mit einer Abnahme von 0,4 Prozent wurden 2020 nur noch 17,9 Prozent des gesamten E-Commerce-Umsatzes über Lastschriftverfahren erwirtschaftet. Die vierthäufigste Zahlungsart unter Online-Shoppern ist die Kreditkartenzahlung. Mit einer Steigerung von 1,3 Prozent zum Vorjahr beträgt der Umsatzanteil, der mit Kreditkartenzahlungen eingenommen wurde, im Jahr 2020 11,8 Prozent.

Diese Zahlungsmethoden werden von Händlern am häufigsten angeboten

In der Payment-Umfrage 2021 vom Händlerbund wurde unter 145 befragten Online-Händlern ermittelt, wie diese mit dem Thema Zahlungsmittel umgehen. Dabei zeigt sich, dass sich die meisten Händler auf den Zahlungsdienstleister PayPal verlassen. Im Vergleich zu der letzten Studie im Jahr 2017 gab es dabei weder einen Zuwachs noch einen Abfall. Ganze 92 Prozent der Befragten ziehen PayPal als Zahlungsmittel vor, wie OnlinehändlerNews berichtet. Ebenfalls beliebt und unter den Top drei Zahlungsmethoden sind Vorkasse und Rechnung. Während der Rechnungskauf zwischen 2017 und 2021 einen Zuwachs von 42 Prozent auf 60 Prozent verzeichnen kann, steigert sich die Beliebtheit von der Vorkasse im selben Zeitraum von 75 Prozent auf 80 Prozent. Das nächstbeliebteste Zahlungsmittel ist die Kreditkarte. Diese verliert zwischen 2017 und 2021 jedoch etwas an Beliebtheit. Statt noch 50 Prozent wie in der vorherigen Umfrage, bieten nur noch 48 Prozent der Befragten die Kreditkarte als Zahlungsmittel an. Unter den Kreditkarten zeigte sich auch, dass VISA und MasterCard zu den am meisten genutzten Kreditkarten gehören. Über 80 Prozent der Kreditkartennutzungen gehen jeweils auf die beiden Kreditkartenunternehmen zurück.

Auf Sicherheit wird am meisten Wert gelegt

Den höchsten Stellenwert hat für die Händler das Thema Sicherheit. Das gilt sowohl für die Sicherheit für den Händler als auch für den Kunden. Ganze 80 Prozent (und damit fünf Prozent mehr als in der vorherigen Umfrage) geben an, dass ihnen die höchste Sicherheit gegen Zahlungsausfall wichtig ist. Den Kunden die größte Sicherheit zu bieten, geben 64 Prozent (und damit 11 Prozent weniger als in der vorherigen Umfrage) als wichtig an. Nicht mehr so wichtig wie zuvor ist es, dass mit der Zahlungsmethode das Kundenverhalten analysiert werden kann. Während dies im Jahr 2017 noch für 37 Prozent wichtig war, geben im Jahr 2021 nur noch 12 Prozent der befragten Händler an sich dafür zu interessieren.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mtkang / Shutterstock.com