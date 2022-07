Sony: Die Verfügbarkeit der PlayStation 5 zu verbessern, ist Top-Priorität

Dass die PS5 im November 2020 inmitten einer Pandemie auf den Markt gekommen ist, hat große Auswirkungen auf ihre Verfügbarkeit: Einerseits wurden während der Lockdowns mehrere Produktionsstätten geschlossen, sodass deutlich weniger Exemplare der Spielekonsole produziert werden konnten. Andererseits war die Nachfrage nach Unterhaltungsprodukten enorm hoch.

Entsprechend ist die neueste PlayStation praktisch dauerhaft vergriffen. Hat ein Händler doch einmal ein paar Stück im Angebot, war dieses dem "PlayStation 5 Ticker" von Business Insider zufolge in den letzten Monaten nach nur wenigen Sekunden leergekauft.

Doch dies scheint sich nun zu ändern: Mitte Juni dauerte es bei Amazon UK mehrere Stunden, bis die PS5 wieder vergriffen war. Und auch Ende des Monats gab es bei Amazon einen PS5-Drop, wobei der Lagerbestand ganze 30 Minuten reichte.

Als Erklärung für diese Entwicklung verweist Hardware-Analyst Brad Lynch auf einen Bericht der taiwanesischen Nachrichtenseite DigiTimes, dem zufolge in den asiatischen Fabriken ein Anstieg der Produktion von Hightech-Geräten verzeichnet wird - darunter offenbar auch der PS5. Die Lagerbestände sollen bis Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres wieder aufgestockt werden, sodass wieder mehr Kundinnen und Kunden ein Exemplar der neuesten PlayStation ergattern können.

Digitimes reports that the easing of chip and component shortages will boost shipments of Sony's PlayStation 5 (PS5) gaming consoles in the second half of 2022 and 2023



Things are starting to get better