Umweltfreundliche Alternative zu Vebrennern: Wie teuer sind Elektroautos wirklich?

Die Anschaffungskosten eines E-Autos

Eines ist nach wie vor gewiss: In der Anschaffung sind Elektroautos nach wie vor deutlich teurer als Benziner oder Diesel-Fahrzeuge. Ein VW ID.4 Pure kostet laut "Smarter Fahren" somit inklusive einiger Extras rund 44.000 Euro während der vergleichbare Tiguan Allspace mit ähnlicher Ausstattung und Dieselantrieb rund 41.000 Euro kostet. Ein Benziner mit entsprechender Ausstattung, wie der Tiguan Allspace 1.5 TSI mit Parkassistenz, liegt noch preiswerter bei knapp 37.000 Euro. Laut diesem Preisvergleich von "Smarter Fahren" schneidet das E-Auto kostenmäßig erstmal am schlechtesten ab. Der hohe Preis eines Elektroautos begründet sich darin, dass die Batterie so teuer ist.

Allerdings erhalten Käufer beim Erwerb eines Elektrowagens einen Umweltbonus vom Staat, dieser beträgt bis zu 6.750 Euro für Hybridfahrzeuge und bis zu 9.000 Euro für reine Elektroautos. Somit reduziert sich der Kaufpreis des E-Modells und wird mit 35.000 Euro sogar günstiger als das vergleichbare Benzinermodell.

Steuervorteile mit grünem Fahren

Langfristig gesehen zeigt sich für Elektroautos jedoch ein preiswerter Trend. Während Diesel- und Benzinfahrzeuge jedes Jahr teils nicht unerhebliche Kfz-Steuern kosten, sind Elektroautos in den ersten zehn Jahren komplett von der Kfz-Steuer befreit. Somit lassen sich mit dem E-Auto unter diesem Aspekt rund 1.000 Euro oder mehr innerhalb der ersten zehn Jahre sparen.

Das sind die Wartungskosten in der Werkstatt

Einen weiteren deutlichen Vorteil zeigt der E-Pkw auch in der Werkstatt und in der Wartung. Eine Opel-Rechnung zeigt, dass ein Elektroauto in der Instandhaltung lediglich 22,88 Euro kostet, während ein Benziner oder Diesel mit 30,40 Euro zu Buche schlägt. Auch beim Tanken geht das E-Auto laut Berechnungen des ADAC als Sieger hervor. Der ADAC verglich hierzu Elektrofahrzeuge, Benziner und Diesel-Autos verschiedener Automarken wie Mercedes, Kia, Jaguar, Hyundai und BMW. Bei allen Marken schneidet das Elektro- beziehungsweise Hybridauto am preiswertesten ab und zeigt somit, dass es sich langfristig im Kostenfaktor bewährt.

Monatliche Gesamtkosten

Das Forum für Ökologisch-Soziale Markwirtschaft vergleicht die monatlichen Gesamtkosten verschiedener Automodelle und -marken. Dazu zieht es immer zwei vergleichbare Modelle eines Herstellers heran, eines davon mit Elektroanschluss, das andere mit Benzin- oder Dieselmotor. Vorausgesetzt werden fünf Jahre Autobesitz und eine jährliche Fahrdistanz von 15.000 Kilometern. Das Ergebnis der Studie zeigt: Egal ob Kleinwagen, Mittelklasse, obere Mittelklasse oder Luxusfahrzeug - in allen Vergleichen weist das Automodell in der Elektroversion die günstigsten monatlichen Kosten auf und ist folglich die inzwischen günstigste Option für einen Autokäufer.

