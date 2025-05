Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag kaum verändert

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 53,96 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 53,96 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 54,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,03 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 54,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 2.017.029 Stück.

Am 08.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Kursplus von 36,55 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Mit Abgaben von 15,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,27 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,68 EUR an.

Am 30.04.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,86 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 33,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,38 Prozent verringert.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 29.07.2026.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

