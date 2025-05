Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 52,72 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 52,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 52,74 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 32.726 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 67,10 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 27,28 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,25 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 63,77 EUR.

Am 30.04.2025 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,74 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 30.07.2025 gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2026 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,42 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

