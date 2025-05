Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 52,33 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 52,33 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 52,17 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 719.971 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 28,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 12,86 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,25 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 63,77 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,86 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 33,22 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,87 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,42 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

