Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büßt am Donnerstagmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 52,58 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 52,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 52,50 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,73 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 397.927 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (67,10 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2024. Mit einem Zuwachs von 27,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,60 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,28 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,25 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 63,77 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 30.04.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,74 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,86 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 33,22 Mrd. EUR, gegenüber 35,87 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,38 Prozent präsentiert.

Am 30.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 7,42 EUR im Jahr 2025 aus.

