Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Mittwochnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 52,93 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 52,93 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,32 EUR ab. Bei 53,07 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 587.463 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 67,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 21,12 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 16,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,25 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 63,77 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 35,87 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,22 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2025 terminiert. Am 29.07.2026 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,42 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

