Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 50,64 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 50,64 EUR. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 49,93 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 52,50 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.525.746 Stück gehandelt.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 67,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 24,53 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 45,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,95 Prozent.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,25 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 63,77 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,74 EUR gegenüber 2,86 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 33,22 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 35,87 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 29.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 7,42 EUR im Jahr 2025 aus.

