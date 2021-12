Jetson ONE: Neuer E-Hubschrauber geht an den Start

E-Hubschrauber offiziell gestartet

Der Ausbau der E-Mobilität beschränkt sich nicht nur auf den Straßenverkehr. Auch die Luftfahrt öffnet sich zunehmend für den elektro-betriebenen Individualverkehr. Auch immer mehr Startups tummeln sich in dieser Branche. Ein gutes Beispiel ist das schwedische Unternehmen Jetson, das 2017 gegründet wurde. Wie die "Welt" berichtet, hatte der Hersteller von elektronischen Fluggeräten bereits 2018 seinen Multikopter Jetson ONE angekündigt und in den vergangenen Jahren mehrmals getestet. Seit Ende 2021 ist das Produkt auch käuflich zu erwerben. Der Jetson Aero ist ein elektrisch-betriebener Hubschrauber für den privaten Flugverkehr. Netzwelt zufolge erinnere das Design an eine Drohne. Die offizielle Produktbezeichnung lautet Personal Electric Aerial Vehicle. Aufgrund seiner geringen Größe ist der Jetson Aero nur für eine Person geeignet.

Umfangreiches Sicherheitskonzept

Auf der Webseite des Herstellers können sich die Interessenten über alle Ausstattungsmöglichkeiten sowie die technischen Details informieren. Der Jetson ONE kann bis zu 102 Stundenkilometer schnell und 1.500 Meter hoch fliegen. Im Vergleich zu anderen elektrischen Fluggeräten wie dem Spirit of Innovation von Rolls-Royce, der bei mehreren Flügen zumindest kurzzeitig die 623 km/h erreichte, ist der Multikopter des schwedischen Unternehmens nicht wirklich schnell. Es handelt sich dabei jedoch um unterschiedliche Arten von Fluggeräten, was einen direkten Vergleich erschwert. Die mögliche Flugdauer des Multikopters beträgt etwa 20 Minuten.

Für die Sicherheit an Bord des Jetson ONE sorgen unter anderem ein Bordcomputer sowie ein integrierter Fallschirm. Ist der Pilot nicht mehr in der Lage, weiter zu fliegen, übernimmt der Autopilot und leitet einen Schwebeflug inklusive Sicherheitslandung ein. Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen sind im Individual-Flugverkehr in jedem Fall notwendig. Deutlich wird das an einem Fall, über den die Seite Netzwelt berichtet hat. Dabei war ein russischer Mann mit seinem Hoverbike abgestürzt, einem elektrischen Flug-Motorrad. Der Unfall ging zwar glimpflich aus, macht aber dennoch die Gefahren des privaten Flugverkehrs deutlich.

Für 2022 bereits ausverkauft

Das Design des Jetson ONE ähnelt dem des Roadsters, einem Sportwagen der Firma Tesla. Der 86 Kilogramm schwere Multikopter wird mit Lithium-Batterien betrieben. Das Aluminium-Gehäuse trägt jedoch nur Fahrer, die ein Maximalgewicht von 86 Kilogramm nicht überschreiten. Im ausgeklappten Zustand misst der Hubschrauber 2,85 x 2,4 x 1,03 Meter. Er kann jedoch zusammengeklappt werden, wodurch sich die Breite auf 90 Zentimeter verringern lässt. Kosten soll der Jetson ONE etwa 80.000 Euro. Individuelle Anpassungen können bis zu 19.000 Euro zusätzlich kosten, wie Netzwelt berichtet. Für 2022 ist das Produkt bereits ausverkauft.

