Diese Tipps können beim Abbau von Schulden helfen

Schulden sind nicht per se etwas Negatives. Es gilt zu unterscheiden zwischen guten und schlechten Schulden. So nehmen zum Beispiel viele Menschen Kredite auf, um eine Immobilie zu finanzieren, die ihnen später einmal mietfreies Wohnen oder Mieteinnahmen bietet. Solche Schulden bieten einen Mehrwert. Schlechte Schulden dagegen resultieren oftmals aus dem Kauf von Konsumgütern, für die das Geld eigentlich gar nicht vorhanden ist, weshalb dann auf Kredite, den Dispokredit des Girokontos, die Kreditkarte oder Ratenzahlungen zurückgegriffen wird. So kann man schnell den Überblick über seine monatlichen Ausgaben verlieren und unkontrolliert Schulden anhäufen.

Monatliche Budgetplanung

Um aus der Schuldenfalle wieder herauszukommen, ist es laut Valerie Rivera, zertifizierte Finanzplanerin und Gründerin von FirstGen Wealth in Chicago, das Wichtigste, sich zunächst seinem Problem zu stellen, wie MarketWatch berichtet. Zudem sollte man versuchen zu verstehen, wie man in diese Situation geraten ist. Die Ursachen können ganz unterschiedlich sein. So kann, wie bereits erwähnt, das eigene Konsumverhalten eine Rolle spielen, aber auch persönliche Umstände, wie zum Beispiel Krankheit oder ein Unfall.

Ist man sich seines Problems bewusst und kennt vielleicht sogar die Ursache dafür, gilt es einen Ausgabenplan zu erstellen, der Raum für die Rückzahlung von Schulden lässt. So versucht Finanzplanerin Rivera mit ihren Kunden Kreditkartenabrechnungen durchzugehen, Einkäufe zu kategorisieren und nach Ausgabemustern zu suchen, um eine Budgetplanung zu erstellen. Wenn man bei seinen Ausgaben ein paar Veränderungen vornehmen und dadurch höhere monatliche Raten abzahlen kann, ist man viel schneller schuldenfrei und zahlt deutlich weniger Zinsen.

Größere Veränderungen

Mithilfe eines Ausgabenplans dafür zu sorgen, dass mehr Geld frei zur Verfügung steht, das man zum Abzahlen seiner Schulden nutzen kann, ist ein erster Schritt. Laut der Finanzplanerin sei es jedoch manchmal auch nötig, größere Veränderungen vorzunehmen. So sei es in manchen Fällen sinnvoll, Beiträge zu Rentenkonten vorübergehend zu begrenzen, sollte zum Beispiel der Sollzins der Kreditkarte bei Inanspruchnahme des Kreditrahmens die Rendite übersteigen, die man für die Beiträge auf dem Rentenkonto erhalten würde. Weitere Möglichkeiten seien Rivera zufolge auch einschneidende Veränderungen des Lebensstils, wie zum Beispiel ein Nebenjob, um mehr Einkommen zu generieren oder ein Mitbewohner, durch den die Lebenshaltungskosten gesenkt werden können.

Zinsen reduzieren

Die genannten Maßnahmen können außerdem mit einer Senkung des Zinssatzes kombiniert werden. So können Betroffene, wie MarketWatch berichtet, zum Beispiel das Kreditkartenunternehmen kontaktieren und prüfen ob der Anspruch auf einen geringeren Zinssatz besteht. Zudem sei es manchmal möglich, die Schulden von einer Karte auf eine andere zu verschieben, bei der zum Beispiel in der Anfangszeit keine Zinsen verlangt werden. So könne man versuchen, mit Hilfe eines Plans seine Schulden in dieser Zeit zu begleichen, bevor wieder Zinsen fällig werden und sich die Zahlung dieser somit sparen. Einkäufe sollten derweil mit Bargeld oder Debitkarten bezahlt werden, um die Schulden nicht weiter in die Höhe zu treiben.

Eine weitere Möglichkeit kann auch eine Kreditkonsolidierung sein, bei der mehrere bestehende Kredite zu einem zusammengefasst werden, wodurch man als Kreditnehmer nur noch einen Gläubiger bedienen muss. Dabei erhält man einen besseren Überblick über seine Finanzen und kann durch eine Kreditumschuldung - wenn der Zinssatz des neuen Kredits geringer ist als der des alten - Geld sparen.

Zudem kann es sinnvoll sein, sich professionelle Hilfe bei einer Schuldnerberatung zu suchen. Experten können bei der Bestandsaufnahme der Schulden, der Budgetplanung und dem weiteren Vorgehen Unterstützung bieten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WAYHOME studio / shutterstock.com