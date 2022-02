Netflix-Aktie: Netflix setzt nach "Squid Game"-Erfolg verstärkt auf koreanische Inhalte

Auf einer Pressekonferenz Anfang Januar gab der Streaming-Gigant bekannt, über eine halbe Milliarde Dollar in koranische Inhalte im Jahr 2021 investiert zu haben. Weiter veröffentlichte Netflix eine Reihe von Zahlen, die den Aufschwung von koreanischen Inhalten erklären. So gab Netflix an, dass die weltweiten "Sehstunden" für koreanische Serien im Vergleich zum Jahr 2020 um das Sechsfache gestiegen sind. "Squid Game" wurde zur meistgesehenen Netflix-Serie aller Zeiten, wobei 95 Prozent der Zuschauer von außerhalb Koreas kamen. Entscheidend für die Strategie des Streaming-Anbieters sei, dass "viele dieser Zuschauer anschließend andere koreanische Inhalte angesehen haben".

"Wir freuen uns, weiterhin mit koreanischen Erzählern zusammenzuarbeiten, um der K-Welle zu neuen Höhen zu verhelfen", sagte Don Kang, Netflix' Vice President Content für Korea.

Zwar hat sich Netflix durch den "Squid Game"-Erfolg eine führende Position für Fans koreanischer Inhalte erarbeitet, doch internationale Konkurrenten ziehen nach. So hat zum Beispiel Disney+ bei seinem Start in Südkorea und anderen asiatischen Ländern im letzten Herbst sieben koreanische Originaltitel vorgestellt.

Kommende koreanische Serien und Filme

"Twenty Five, Twenty One" ist eine koreanische Serie, welche am 12. Februar auf Netflix starten wird. Laut Hollywoodreporter.com ist die Serie "ein Drama über Jugendliche, die ihren Traum an den Zeitgeist von 1998 verloren haben, ein Drama über ihr Dilemma und ihr Wachstum". Die Serie soll sich über 16 Episoden ziehen und jede Woche samstags und sonntags werde je eine Episode auf dem Streamingdienst erscheinen.

Ein koranischer Film, der dieses Jahr auf Netflix erscheinen wird, ist "Remarriage & Desires", eine Satire auf die koreanische Gesellschaft, die vom Begehren regiert wird. Mit einem Staraufgebot von Kim Hee-Seon, Lee Hyun-Wook und Jung Eungene porträtiere "Remarriage and Desires" geschickt das kommerzialisierte Dating- und Heiratsgeschäft und die Wahrnehmung der Gesellschaft, in der wir leben.

Auch weitere koreanische Serien und Filme wie "Glitch", "The Accidental Narco", "A Model Family" oder "Black Knight" sollen Netflix' Angebot in diesem Jahr erweitern.

Philipp Weimer / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HABRDA / Shutterstock.com, dennizn / Shutterstock.com