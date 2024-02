Promis

Viele Menschen träumen ihr Leben lang davon, einen Beruf zu finden, der sie vollständig erfüllt. Auch im Alter gibt es viele, die noch spät zu ihrem Lebensglück gefunden haben und beweisen, dass es nie zu spät ist, einen neuen Weg einzuschlagen. Im Folgenden sind fünf Prominente aufgelistet, die erst spät Karriere gemacht haben.

Harrison Ford

Der US-amerikanische Schauspieler, bekannt aus den "Indiana Jones" und "Star Wars" Filmen, arbeitete laut moviepilot.de neben seiner Schauspielkarriere, die zunächst nicht wirklich in die Gänge kam, lange Zeit als Zimmermann. Erst mit Anfang dreißig lernte er George Lucas, den legendären Regisseur von Star Wars, kennen, worauf er kurz danach seinen Durchbruch schaffte.

Stephen King

Auch der für seine gruseligen Romane bekannte US-amerikanische Schriftsteller Stephen King hatte zunächst Schwierigkeiten in seiner Karriere. Um seine Familie über Wasser zu halten, arbeitete er whoswho.de nach zunächst an einer Tankstelle und als Bügler in einer Wäscherei. Mit Ende zwanzig erfolgte dann der Durchbruch mit seinem Roman Carrie, dessen erste Entwürfe King laut whoswho.de zuallererst in den Papierkorb warf. Seine Frau brachte ihn aber dazu, das Buch zu vollenden.

Vincent van Gogh

Auch der berühmte Maler konnte seiner Passion nicht bereits in jungen Jahren erfolgreich nachgehen. Nach einem Aufenthalt in Paris, während dem er sich in unterschiedlichen Berufen ausprobierte - unter anderem als Pfarrer und Hilfslehrer - entschloss er sich laut GEO mit 27 Jahren, Maler zu werden. Erst im Jahr 1885, mit Anfang dreißig, schuf er sein erstes großes Werk, die Kartoffelesser.

Morgan Freeman

Auch Morgan Freeman begann wie sein Schauspielkollege Harrison Ford seine Karriere erst mit über 30. Nach einer kurzen Zeit im Militär entschied sich Freeman laut britannica.de zuerst für eine Karriere als Theaterschauspieler, bevor er zum Film wechselte.

Oprah Winfrey

Die legendäre US-amerikanische Talkshow-Masterin Oprah Winfrey fand laut fembio.org ebenfalls erst später zu ihrem Glück. Erst mit dreißig stieg sie ins Talkshow-Geschäft ein und wurde anschließend weltbekannt. Davor war sie als Reporterin tätig.

