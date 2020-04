Kultur in Corona-Zeiten: Diese 5 Museen bieten Tech-Touren an

1. Louvre, Paris, Frankreich

Die berühmte Glaspyramide des Architekten Ieoh Ming Pei in Paris ist ein wahrer Touristenmagnet, doch das Museum hat aufgrund der Corona-Pandemie die Türen geschlossen. Dennoch haben Interessierte die Möglichkeit die verschiedenen Ausstellungen zu besuchen, und zwar virtuell. Denn der Louvre bietet neben einem umfangreichen Digitalarchiv mit Kunstwerken, auch Onlinetouren durch die Abteilung des ägyptischen Altertums an und das ganz ohne Schlange stehen zu müssen. Der digitale Besuch eines der größten Kunstmuseen weltweit lohnt sich. Über die Plattform Youvisit können zahlreiche Ausstellungsräume, Hallen und die Außenarchitektur in 360 Grad bewundert werden.

2. National Gallery, London, UK

Die National Gallery in London ist zwar weniger bekannt als beispielsweise der Louvre, dennoch gehört das Londoner Kunstmuseum zu den meistbesuchten Kunstmuseen der Welt. Und auch in Zeiten der Krise müssen Touristen nicht auf die Ausstellung verzichten und haben die Möglichkeit in einem virtuellen Rundgang, die riesige Sammlung des Museums zu bewundern. Zur Ausstellung gehören alte und neuere Klassiker wie Paul Cézanne, Jan van Eyk, Hans Holbein, Rembrandt und William Turner.

3. Rijksmuseum, Amsterdam, Niederlande

Amsterdam ist reich an Sehenswürdigkeiten und eine davon ist das Rijksmuseum im Zentrum der Stadt. Das Kunstmuseum bietet nun eine digitale Tour über mehrere Etagen, vorbei an Bildern von Künstlern wie Rembrandt und Vermeer an. So kann man das wichtigste Museum unseres Nachbarlandes ganz ohne Anstehen oder Öffnungszeiten besuchen und das mit einer Besonderheit. Denn wie bei einem wirklichen Besuch, darf man auch digital den Bildern nicht zu nahe kommen, sondern betrachtet sie auch über den Bildschirm immer mit einem gewissen Abstand.

4. Deutsches Museum, München, Deutschland

Bereits vor fünf Jahren richtete das Deutsche Museum in München aufgrund einer umbaubedingten Schließung einen virtuellen Rundgang ein. In Begleitung eines Audio-Guides können Besucher so in die Ausstellungsbereiche der Schiff-, Raum- und Luftfahrt. Ein virtueller Besuch ist in allen Bereichen möglich und bietet uns so auch in Zeiten der Corona-Krise die Möglichkeit einen Blick in das Museum zu werfen.

5. Kunsthistorisches Museum, Wien, Österreich

Das Kunsthistorische Museum in Wien gilt als eines der eindrucksvollsten Museen Europas. In seinen Hallen sind die einstigen Schatz- und Wunderkammern der Habsburger Familie und zeigt Werke aus der Zeit des Mittelalters sowie eine Sammlung ägyptisch-orientalischer Schätze zu finden. Und auch dieses Museum öffnet virtuell seine Türen für Besucher und bietet so einen dreidimensionalen Rundgang durch seine Hallen an und das auch mit der Option eine Virtual-Reality-Brille zu nutzen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sanchai Kumar / Shutterstock.com