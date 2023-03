Alleine reisen: Fünf Tipps für einen gelungenen Trip

Allein reisen kann sowohl von Vorteil als auch von Nachteil sein: Ist die große Unabhängigkeit an einem Tag ein Segen, sorgt die fehlende Gesellschaft an einem anderen für Langeweile. Eines ist sicher - beim Alleinreisen lernt man sich selbst ein Stück besser kennen. Damit das Erlebnis zum Erfolg wird, müssen schon vor der Reise andere Dinge beachtet werden als bei der Planung einer Reise für zwei oder für eine ganze Gruppe. Dabei geht es nicht nur um Organisatorisches, sondern auch um die mentale Vorbereitung auf den Urlaub ohne Begleitung.

Die Wahl des passenden Reiseziels

Während es bei einer Reise mit mehreren Personen nicht so schlimm ist, wenn das Reiseziel am Ende des Tages doch nicht so aufregend ist wie gedacht, hängt der Erfolg des Urlaubs allein stark vom Reiseziel ab: Wer mit der Familie oder Freundinnen und Freunden verreist, tut dies in der Regel auch, um Zeit mit diesen Menschen zu verbringen - und überzeugt das Reiseziel nicht, hat man immer noch die Gesellschaft der anderen. Bei einer Alleinreise fällt dies weg. Deswegen sollte unbedingt ein Reiseziel gewählt werden, das zu den eigenen Interessen passt und bei dem zu erwarten ist, dass man sich gut beschäftigen kann. Welcher Ort das ist, ist Typsache: Die einen bevorzugen eine lebendige Großstadt, andere ein ruhiges Haus in der Natur, um den Urlaub allein so richtig zu genießen. Bei der Wahl des Reiseziels sollte man sich also unbedingt genau überlegen, wie genau man die freie Zeit verbringen möchte.

Möglichkeiten schaffen, andere Menschen kennenzulernen

Wer allein auf Reisen ist, kommt in der Regel recht schnell mit anderen Reisenden oder Einheimischen ins Gespräch - ein klarer Vorteil gegenüber dem Reisen in der Gruppe oder zu zweit. Große Sorgen, niemanden kennenzulernen, muss man sich also nicht machen. Dennoch lässt sich mit einigen Tricks beeinflussen, welche Menschen man kennenlernt.

Die Wahl der Unterkunft: In einem anonymen Hotel ist es eher schwierig, neue Menschen kennenzulernen. Hostels oder Jugendherbergen beispielsweise bieten hingegen die perfekte Gelegenheit, andere (allein) Reisende zu treffen - sei es in der Gemeinschaftsküche oder im Schlafsaal. Und beim Couchsurfen ist der Kontakt zu Einheimischen garantiert. Natürlich geht es bei einem Urlaub auch darum, sich wohlzufühlen und auch ein bisschen Luxus wünschen sich viele - auch diese Aspekte sollten bei der Wahl der Unterkunft berücksichtigt werden.

Richtig für die eigene Sicherheit sorgen

Die Frage nach der Sicherheit kommt oft erst so richtig auf, wenn es um eine Reise allein geht: Man kann nicht planen, als Gruppe aufzutreten und ist im Ernstfall leichter angreifbar - insbesondere als Frau. Deswegen ist es wichtig, sich vor der Reise und auch vor der Wahl der Unterkunft über die Sicherheitslage im Reiseland zu informieren. Besonders gut geht das auf der Website des Auswärtigen Amts. Insbesondere Couchsurfing wird von vielen allein Reisenden als unsicher empfunden. Möglicherweise lohnen sich also doch die zusätzlichen Kosten für ein Hostel oder Hotel.

Das eigene Sicherheitsbedürfnis ist sehr individuell, deswegen ist es sehr wichtig, bei der Reise immer die Augen offen zu halten und dem eigenen Bauchgefühl und gesunden Menschenverstand zu vertrauen. Außerdem ist es sinnvoll, wenn zumindest eine Person von zuhause den Reiseplan kennt und weiß, wann man in etwa wo ist. Dieser Person kann man dann regelmäßige Updates geben, sodass im schlimmsten Fall jemand weiß, wo und wann etwas passiert sein könnte.

Das richtige Maß an Kontakt zu Familie, Freundinnen und Freunden

Natürlich geht im Regelfall alles gut - dann sind die regelmäßigen Updates eine schöne Gelegenheit, die Erlebnisse mit jemandem zu teilen. Es ist sinnvoll, bereits vor der Reise zu überlegen, wie viel Kontakt man mit Freundinnen, Freunden und Familie haben möchte: Wer sich einfach mal drei Wochen auf sich selbst besinnen möchte, legt das Handy vielleicht ganz beiseite und gibt nur einmal die Woche durch, dass alles gut ist. Wer hingegen schon lange nicht mehr mit einer guten Freundin oder einem guten Freund telefoniert hat, die oder den man nur selten sieht, kann sich im Urlaub Zeit für ein ausführliches Telefonat nehmen.

Sinnvoll ist aber durchaus, die Handyzeit einzuschränken, um so richtig mit offenen Augen durch das Reiseland ziehen zu können und viel von der Umgebung mitzubekommen.

Womit soll man sich so lange allein beschäftigen?

Wer allein reist, muss sich selbst beschäftigen. Das kann - insbesondere, wenn der Alltag normalerweise voller Aufgaben und einem engen sozialen Umfeld ist - erst einmal ganz schön schwierig sein. Deswegen sollte man in jedem Fall die ersten Tage der Reise relativ gut planen. So hat man Zeit, anzukommen, ohne sich direkt zu langweilen, und kann sich an das Reiseland gewöhnen. Hat man dann herausgefunden, was man am Reiseziel gerne unternimmt und wie man die Tage gerne gestalten möchte, ist ein fester Plan dann nicht mehr zwingend nötig.

Bildquellen: stockpix4u / Shutterstock.com, Sofiaworld / Shutterstock.com