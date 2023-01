Urlaub auf hoher See: Das gibt es bei einer Kreuzfahrt zu beachten

Überwältigende Angebotsvielfalt

Interessenten, die auf der Suche nach einer Kreuzfahrt sind, bietet sich ein buntes und vielseitiges Angebot von Reisen verschiedener Anbieter in unterschiedlichen Urlaubsregionen und auf Schiffen unterschiedlicher Größe und Ausstattung. Gerade für Personen, die erstmalig eine Kreuzfahrt buchen wollen, kann es schwierig sein, den Überblick zu behalten. Eine fachkundige Beratung im Reisebüro kann dabei helfen, das zu den eigenen Bedürfnissen passende Angebot zu finden, so Alina Menold von der Verbraucherzentrale Niedersachsen gegenüber Travelbook.

Unterschiedliche Anbieter

Der globale Markt für Kreuzfahrten wird von vier verschiedenen Akteuren dominiert. Laut Cruise Market Watch werden Angebote der Royal Caribbean Group (RCI), der Carnival Corporation, der Norwegian Cruise Line Holdings (NCL) und von MSC Cruises am stärksten nachgefragt, so das Informationsportal t-Online . Alle Anbieter offerieren ein breites Spektrum von Reisen in unterschiedlichen Urlaubsregionen, dabei unterscheiden sich die Konzepte der Kreuzfahrtschiffe jedoch mitunter erheblich. Während die "Wonder of the Seas" von Royal Caribbean, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, einem spektakulären Freizeitpark gleicht, wirkt "Mein Schiff" der TUI Cruises Flotte und damit ebenso Teil der Royal Caribbean Group, vergleichsweise unspektakulär.

Auf versteckte Kosten achten

Kreuzfahrten werden in der Regel als All-Inclusive-Angebote beworben, tatsächlich sind jedoch oftmals nicht alle Leistungen an Bord inkludiert und die Angebote unterscheiden sich teilweise erheblich. Während auf einigen Schiffen alle alkoholischen und nicht alkoholischen Getränke sowie der Besuch der À-la-carte-Restaurants im Reisepreis inkludiert sind, umfasst das kostenfreie Angebot auf anderen Schiffen lediglich das Essen im Buffet-Restaurant und Tischgetränke wie beispielsweise Wasser. Viele Anbieter offerieren spezielle Getränkepakete, die Vorteilhaftigkeit dieser muss individuell beurteilt werden. Hinzukommen können außerdem sogenannte Servicegebühren oder vorab zu zahlende Trinkgelder. Weiterhin sollten Urlauber während der Kreuzfahrt ihre Mobil- und Internetnutzung im Auge behalten und vorab ihren Vertrag sorgfältig hinsichtlich der geltenden Roaming-Bedingungen prüfen, um unerwünschte Zusatzkosten zu vermeiden. Ebenso wichtig sei ein ausreichender Versicherungsschutz, welcher beispielsweise im Krankheits- oder Reiserücktrittsfall anfallende Kosten deckt, so die Verbraucherzentrale gegenüber Travelbook.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carnival plc Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival plc Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carnival plc

Bildquellen: NAN728 / Shutterstock.com