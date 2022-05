Ratenkauf: Klarna-Modelle im Vergleich

Aktien in diesem Artikel

Ratenzahlung mit Klarna

Viele Konsumenten nutzen die Option der Ratenzahlung, um ihre Rechnungen zu begleichen. Die schwedische Klarna Bank AB mit ihrem Zahlungsdienstleister Klarna bietet unterschiedliche Ratenzahlungsmodelle an. 5.de, ein deutsches Vergleichsportal für Verbraucher hat die unterschiedlichen Zahlungsoptionen miteinander verglichen.

Grundsätzlich bietet Klarna eine Ratenzahlung mit einer Laufzeit von drei bis 24 Monaten an. Der Kunde erhält am 15. seine Monatsrechnung mit allen finanzierten Artikeln. Die Rechnung wird per Post oder E-Mail zugesandt und enthält den Fälligkeitstermin für die monatliche Rate. Der Gesamtbetrag kann jederzeit vollständig zurückgezahlt werden. Danach fallen keine weiteren Zinsen oder Ratengebühren mehr an. Um Klarna nutzen zu können, muss der Kunde mindestens 18 Jahre alt sein. Außerdem sollten keine negativen SCHUFA-Einträge vorliegen, da der Ratenkauf ansonsten möglicherweise abgelehnt wird. Bei Finanzierungen von mehr als 200 Euro erhält der Kunde einen schriftlichen Vertrag, der unterschrieben zurückgesendet werden muss.

Zwei verschiedene Optionen

Wie 5.de betont, liegt ein Vorteil von Klarna darin, dass die Kunden den Artikel sofort nach dem Kauf erhalten und erst später bezahlen müssen. Der Ratenkauf via Klarna kann bequem im Online-Shop als Zahlungsart ausgewählt werden. Zudem kann die Höhe der monatlichen Raten flexibel bestimmt werden. Hier bietet das Unternehmen neben einem festen Ratenkauf mit gleichbleibenden monatlichen Beträgen, auch den flexiblen Klarna Ratenkauf an, bei dem der Kunde jeden Monat selbst entscheiden kann, wieviel er zurückzahlen möchte. Es existiert jedoch ein monatlicher Mindestbetrag in Höhe von 1/24 der Gesamtsumme oder mindestens 6,95 Euro.

Laut 5.de bietet Klarna einen variablen Sollzinssatz. Dieser beträgt in der Regel 11,95 Prozent. Außerdem erhebt der Finanzdienstleister eine Gebühr von 0,45 Euro pro Monat. Daraus ergibt sich ein effektiver Jahreszins von 14,79 Prozent. Diese Zinssätze sind variabel und können jederzeit angepasst werden. Einzelne Shops erheben keinen oder einen günstigeren Sollzinssatz. Bei einer verspäteten oder zu geringen Zahlung (unterhalb des Mindestbetrages), berechnet Klarna zusätzliche Verzugsgebühren.

Ratenkredit oder Ratenkauf

Laut 5.de sind die Konditionen bei einem Ratenkredit meist deutlich günstiger als bei einem Ratenkauf beim Händler. Kredite bieten sowohl in Bezug auf die monatlichen Raten wie auch die Höhe des Gesamtbetrages mehr Flexibilität. Bei Krediten ist zudem eine längere Laufzeit als beim Ratenkauf möglich. Darüber hinaus betragen die Zinsen bei einem Ratenkauf oft mehr als zehn Prozent im Jahr.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com