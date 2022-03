Video: Ukraine-Krieg - so können Sparer und Anleger jetzt ihr Geld schützen!

In der ersten Kriegswoche rutschte der DAX unter die psychologisch wichtige Marke von 14.000 Punkten, auch weiterhin befindet sich der Index im Abwärtstrend. Neben dem Krieg wirken auch die Inflation und das Zinsdilemma auf die Aktienkurse ein. In unserem Video erfahren Sie, wie Sie als Sparer oder Anleger jetzt am besten Ihr Geld schützen können - erfahren Sie, wie Sie jetzt handeln sollten!

Bildquellen: PromesaArtStudio / Shutterstock.com