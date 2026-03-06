DAX23.591 -0,9%Est505.720 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 -2,4%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.262 +1,7%Euro1,1521 -0,1%Öl114,0 +22,2%Gold5.085 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX geht schwach ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- US-Chipaktien, TeamViewer, Oracle, Rüstungsaktien, Marvell, DroneShield im Fokus
Top News
Top-ETFs 2026: Mit diesen Trends könnten Anleger profitieren Top-ETFs 2026: Mit diesen Trends könnten Anleger profitieren
Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Reichtumsranking

In diesen Ländern wächst privates Vermögen am schnellsten

09.03.26 03:54 Uhr
Globales Ranking: Hier wächst privater Reichtum am schnellsten | finanzen.net

Einige Staaten verzeichnen ein deutlich schnelleres Vermögenswachstum als andere. Der Überblick zeigt, wo sich globaler Reichtum konzentriert.

Ein internationales Ranking zeigt deutliche Unterschiede beim Wachstum privater Vermögen. Laut der Studie "The World’s Fastest Growing Wealth Markets" von Henley & Partners, die auf Auswertungen von New World Wealth basiert, verzeichnen einige kleinere Staaten einen besonders starken Zuwachs vermögender Privatpersonen, während große Volkswirtschaften zentrale Anziehungspunkte für globales Vermögen bleiben. Als wesentliche Treiber gelten Vermögensmigration, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Standortattraktivität der jeweiligen Länder.

Stand der Daten ist Dezember 2024.

Redaktion finanzen.net

Die am schnellsten wachsenden Vermögensmärkte der Welt

Platz 11: Das Ranking

Dieses Ranking zeigt die Länder mit dem höchsten relativen Wealth-Wachstum vermögender Privatpersonen. Grundlage sind die Studie "The World’s Fastest Growing Wealth Markets" von Henley & Partners sowie Datenauswertungen von New World Wealth. Der Stand der Daten ist Dezember 2024.

Quelle: New World Wealth, Bild: Christian Zachariasen/Getty Images

Platz 10: Panama

Panama schließt die Top Ten mit einem Wachstum von 69 Prozent ab. Der Vermögensbestand umfasst etwa 7.500 Millionäre, 35 Centi-Millionäre und 3 Milliardäre. Der Finanzsektor stärkt die Position des Landes.

Quelle: New World Wealth, Bild: Design_Bank / Shutterstock.com

Platz 9: Lettland

Lettland kommt auf eine Wachstumsrate von 70 Prozent. Rund 3.400 Millionäre und 18 Centi-Millionäre leben im Land. Internationale Investitionen spielen eine wachsende Rolle.

Quelle: New World Wealth, Bild: Aleksey Klints / Shutterstock.com

Platz 8: Indien

Indien weist ebenfalls ein Wachstum von 72 Prozent auf. Der Vermögensmarkt umfasst etwa 310.100 Millionäre, 992 Centi-Millionäre und 114 Milliardäre. Digitalisierung und Unternehmensgründungen treiben den Anstieg.

Quelle: New World Wealth, Bild: pockygallery / Shutterstock.com

Platz 7: Costa Rica

Costa Rica verzeichnet ein Wachstum von 72 Prozent. Der Markt umfasst rund 8.400 Millionäre, 42 Centi-Millionäre und 3 Milliardäre. Politische Stabilität und Lebensqualität fördern den Zuzug vermögender Personen.

Quelle: New World Wealth, Bild: Gianfranco Vivi / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 6: China

China erreicht eine Wachstumsrate von 74 Prozent. Der Vermögensbestand liegt bei etwa 827.900 Millionären, 2.258 Centi-Millionären und 278 Milliardären. Vermögensbildung erfolgt vor allem über Industrie und Unternehmertum.

Quelle: New World Wealth, Bild: Aleksey Klints / Shutterstock.com

Platz 5: USA

Die USA verzeichnen ein Wachstum von 78 Prozent. Mit rund 6.041.600 Millionären, 10.835 Centi-Millionären und 867 Milliardären bleiben sie der weltweit größte Vermögensmarkt. Kapitalmärkte und Unternehmertum sind zentrale Treiber.

Quelle: New World Wealth, Bild: Vacclav / Shutterstock.com

Platz 4: Polen

Polen weist eine Wachstumsrate von 82 Prozent auf. Der Vermögensmarkt umfasst etwa 41.700 Millionäre, 82 Centi-Millionäre und 7 Milliardäre. Wirtschaftliche Dynamik und steigende Unternehmenswerte tragen zum Anstieg bei.

Quelle: New World Wealth, Bild: fotorince / Shutterstock.com

Platz 3: Malta

Malta kommt auf ein Wachstum von 87 Prozent. Im Land leben rund 12.200 Millionäre, 71 Centi-Millionäre und 5 Milliardäre. Der Status als europäischer Safe-Haven-Standort unterstützt den Vermögenszuwachs.

Quelle: New World Wealth, Bild: istock / Yuriy Kirsanov

Platz 2: Vereinigte Arabische Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnen ein Wachstum von 98 Prozent. Der Vermögensbestand umfasst etwa 130.500 Millionäre, 325 Centi-Millionäre und 28 Milliardäre. Steuerliche Rahmenbedingungen und hohe Standortattraktivität fördern die Vermögensmigration.

Quelle: New World Wealth, Bild: em_concepts / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 1: Montenegro

Montenegro ist der dynamischste Vermögensmarkt weltweit. Die Zahl der Millionäre ist um 124 Prozent gewachsen. Insgesamt leben rund 2.800 Millionäre, 22 Centi-Millionäre und 2 Milliardäre im Land. Der starke Zuzug wohlhabender Privatpersonen ist ein zentraler Wachstumstreiber.

Quelle: New World Wealth, Bild: Katharina Wieland Müller / pixelio.de

Bildquellen: Christian Zachariasen/Getty Images, Hadrian / Shutterstock.com