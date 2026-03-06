In diesen Ländern wächst privates Vermögen am schnellsten
Einige Staaten verzeichnen ein deutlich schnelleres Vermögenswachstum als andere. Der Überblick zeigt, wo sich globaler Reichtum konzentriert.
Ein internationales Ranking zeigt deutliche Unterschiede beim Wachstum privater Vermögen. Laut der Studie "The World’s Fastest Growing Wealth Markets" von Henley & Partners, die auf Auswertungen von New World Wealth basiert, verzeichnen einige kleinere Staaten einen besonders starken Zuwachs vermögender Privatpersonen, während große Volkswirtschaften zentrale Anziehungspunkte für globales Vermögen bleiben. Als wesentliche Treiber gelten Vermögensmigration, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Standortattraktivität der jeweiligen Länder.
Stand der Daten ist Dezember 2024.
Platz 11: Das Ranking
Dieses Ranking zeigt die Länder mit dem höchsten relativen Wealth-Wachstum vermögender Privatpersonen. Grundlage sind die Studie "The World’s Fastest Growing Wealth Markets" von Henley & Partners sowie Datenauswertungen von New World Wealth. Der Stand der Daten ist Dezember 2024.
Platz 10: Panama
Panama schließt die Top Ten mit einem Wachstum von 69 Prozent ab. Der Vermögensbestand umfasst etwa 7.500 Millionäre, 35 Centi-Millionäre und 3 Milliardäre. Der Finanzsektor stärkt die Position des Landes.
Platz 9: Lettland
Lettland kommt auf eine Wachstumsrate von 70 Prozent. Rund 3.400 Millionäre und 18 Centi-Millionäre leben im Land. Internationale Investitionen spielen eine wachsende Rolle.
Platz 8: Indien
Indien weist ebenfalls ein Wachstum von 72 Prozent auf. Der Vermögensmarkt umfasst etwa 310.100 Millionäre, 992 Centi-Millionäre und 114 Milliardäre. Digitalisierung und Unternehmensgründungen treiben den Anstieg.
Platz 7: Costa Rica
Costa Rica verzeichnet ein Wachstum von 72 Prozent. Der Markt umfasst rund 8.400 Millionäre, 42 Centi-Millionäre und 3 Milliardäre. Politische Stabilität und Lebensqualität fördern den Zuzug vermögender Personen.
Platz 6: China
China erreicht eine Wachstumsrate von 74 Prozent. Der Vermögensbestand liegt bei etwa 827.900 Millionären, 2.258 Centi-Millionären und 278 Milliardären. Vermögensbildung erfolgt vor allem über Industrie und Unternehmertum.
Platz 5: USA
Die USA verzeichnen ein Wachstum von 78 Prozent. Mit rund 6.041.600 Millionären, 10.835 Centi-Millionären und 867 Milliardären bleiben sie der weltweit größte Vermögensmarkt. Kapitalmärkte und Unternehmertum sind zentrale Treiber.
Platz 4: Polen
Polen weist eine Wachstumsrate von 82 Prozent auf. Der Vermögensmarkt umfasst etwa 41.700 Millionäre, 82 Centi-Millionäre und 7 Milliardäre. Wirtschaftliche Dynamik und steigende Unternehmenswerte tragen zum Anstieg bei.
Platz 3: Malta
Malta kommt auf ein Wachstum von 87 Prozent. Im Land leben rund 12.200 Millionäre, 71 Centi-Millionäre und 5 Milliardäre. Der Status als europäischer Safe-Haven-Standort unterstützt den Vermögenszuwachs.
Platz 2: Vereinigte Arabische Emirate
Die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnen ein Wachstum von 98 Prozent. Der Vermögensbestand umfasst etwa 130.500 Millionäre, 325 Centi-Millionäre und 28 Milliardäre. Steuerliche Rahmenbedingungen und hohe Standortattraktivität fördern die Vermögensmigration.
Platz 1: Montenegro
Montenegro ist der dynamischste Vermögensmarkt weltweit. Die Zahl der Millionäre ist um 124 Prozent gewachsen. Insgesamt leben rund 2.800 Millionäre, 22 Centi-Millionäre und 2 Milliardäre im Land. Der starke Zuzug wohlhabender Privatpersonen ist ein zentraler Wachstumstreiber.
