Reichtumsranking

Einige Staaten verzeichnen ein deutlich schnelleres Vermögenswachstum als andere. Der Überblick zeigt, wo sich globaler Reichtum konzentriert.

Ein internationales Ranking zeigt deutliche Unterschiede beim Wachstum privater Vermögen. Laut der Studie "The World’s Fastest Growing Wealth Markets" von Henley & Partners, die auf Auswertungen von New World Wealth basiert, verzeichnen einige kleinere Staaten einen besonders starken Zuwachs vermögender Privatpersonen, während große Volkswirtschaften zentrale Anziehungspunkte für globales Vermögen bleiben. Als wesentliche Treiber gelten Vermögensmigration, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und die Standortattraktivität der jeweiligen Länder.

Stand der Daten ist Dezember 2024.

Redaktion finanzen.net