Finanzkompetenzen

Die Zukunft im Finanzbereich: Welche Skills jetzt entscheidend sind

05.03.26 03:07 Uhr
Ohne diese Skills haben Finanzprofis keine Chance mehr | finanzen.net

In der Finanzwelt steigen die Anforderungen nicht länger allein an fachlichem Know-how. Automatisierung, Datenanalytik und Kommunikation werden zu entscheidenden Bausteinen eines modernen Finanzprofils. Wer künftig erfolgreich sein will, muss technisches Verständnis und soziale Fähigkeiten gleichermaßen mitbringen.

Wandel der Rolle im Finanzbereich

Die Funktionen im Finanzbereich verändern sich grundlegend, da Technologien wie Robotergestützte Prozessautomatisierung, künstliche Intelligenz oder Blockchain Routineaufgaben zunehmend ersetzen. Statt standardisierter Monatsabschlüsse abzuarbeiten, agieren Finanzprofis künftig verstärkt als strategische Partner im Unternehmen, prognostiziert die Unternehmensberatung ScottMadden. In dieser Entwicklung gehe es nicht um den Ersatz von Menschen, sondern um die Verschiebung der Anforderungen. Prozesse werden automatisiert und damit werde der Fokus auf Analyse, Strategie und Kommunikation verlagert. "Organisationen sind Konglomerate von Informationen, und der Mehrwert, den Finanzfachleute bieten, besteht in ihrer Fähigkeit, Erkenntnisse aus diesen Informationen zu gewinnen", erklärt ScottMadden in einem Beitrag auf der eigenen Webseite.

Technische und analytische Kompetenzen

Grundlagen wie Excel, Finanzmodellierung und Bewertung bleiben laut dem Corporate Finance Institute (CFI) weiterhin wichtig. Darüber hinaus gewinnen jedoch analytische und digitale Fähigkeiten an Bedeutung. Datenanalyse, Business Intelligence und die Fähigkeit, Technologie und Information in strategische Aussagen umzuwandeln seien gefragt. Auch Risikomanagement werde ScottMadden zufolge breiter verstanden: Neben klassischen finanziellen Risiken müssen Mitarbeitende Kenntnisse über Technologierisiken und automatisierte Systeme haben.

Soft Skills und Menschenkompetenz

Doch fachliches Können alleine reicht nicht mehr. Kommunikation, Einflussnahme und Verhandlungsgeschick zählen zu den Top-Kompetenzen im Finanzbereich, wie der Rekrutierungspartner Reed erklärt. Problemlösefähigkeit, Empathie und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit werden ebenfalls als zentrale Soft Skills identifiziert. In einer zunehmend digitalisierten Umgebung seien zwischenmenschliche Fähigkeiten ein Wettbewerbsvorteil.

Lebenslanges Lernen und Anpassungsfähigkeit

Die Arbeitswelt verändert sich rasant: Digitale Kompetenzen sind nur noch der Einstieg. Anpassungsfähigkeit und Lernbereitschaft stellen dagegen den Schlüssel für langfristige Beschäftigungsfähigkeit dar. Für Finanzprofis heißt das, neue Technologien beherrschen zu können, bestehende Modelle zu hinterfragen und kontinuierliche Weiterbildung zu betreiben, wie das CFI betont. Diese Haltung wird zur Grundlage, damit Kompetenzen nicht veralten und Mitarbeitende im Finanzbereich ihre Relevanz behalten.

