Reisen bald Luxusgut?

Die Temperaturen steigen und immer mehr Menschen sehnen sich nach einem entspannten Urlaub. Doch die Zeiten spottgünstiger Flüge und Unterkünfte könnten vorerst vorbei sein, da die Kosten weiter anziehen.

Luftverkehrsteuer wird angehoben

Ein Hauptgrund für die gestiegenen Preise ist eine Erhöhung der Luftverkehrsteuer, die ab dem 1. Mai 2024 in Kraft getreten ist. Diese Steuer, die von der Zollverwaltung eingezogen und dem Bundeshaushalt zugeführt wird, gilt für alle gewerblichen Passagierflüge, die von deutschen Flughäfen starten. Die Bundesregierung hatte eine Erhöhung der Steuer beschlossen, um mehr Haushaltseinnahmen zu generieren.

Die Steuer basiert auf der pauschalisierten Entfernung zwischen dem größten deutschen Flughafen in Frankfurt am Main und dem Zielflughafen. Für Flüge innerhalb der EU, EU-Beitrittskandidaten, EFTA-Staaten und Drittstaaten bis zu einer Entfernung von 2.500 Kilometern steigt die Steuer laut dem Finanzministerium auf 15,53 Euro. Flüge zu weiter entfernten Zielen bis zu 6.000 Kilometern werden demnach mit 39,34 Euro besteuert. Langstreckenflüge zu Destinationen über 6.000 Kilometern kosten dann 70,83 Euro an Steuer.

Umsteiger und Kinder zahlen keine Steuer

Für Passagiere, die in Deutschland nur umsteigen, fällt keine Steuer an. Auch für Abflüge von und zu den Nordseeinseln von Deutschland, Dänemark oder den Niederlanden gibt es einen ermäßigten Steuersatz von 3,11 Euro, sofern die Inseln nicht durch eine feste Verbindung ans Festland angebunden sind. Nicht alle Passagiere müssen die Steuer zahlen. Kinder unter zwei Jahren, die keinen eigenen Sitzplatz haben, sowie Passagiere, die aus hoheitlichen, militärischen oder medizinischen Gründen fliegen, sind von der Steuer befreit. Passagiere, die nur für einen Urlaub in ein Reiseziel fliegen, das nicht sehr weit entfernt ist, dürfte also die Mehrbelastung eher gering ausfallen. Vielflieger und Langstreckenflieger dürften aber dagegen die Steuererhöhung deutlich mehr zu spüren bekommen.

Neben gestiegenen Flugpreisen führen auch höhere Hotelkosten dazu, dass Urlaube insgesamt teurer werden. Wie Watson.de berichtet, hätten laut Experten viele Hotels die Boom-Phase nach der Pandemie benutzt, um ihre Preise dauerhaft zu erhöhen. Insbesondere in der Türkei seien demnach die Preise stark gestiegen.

Redaktion finanzen.net