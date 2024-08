Off-Peak

Reisen in der Nebensaison ist ein Geheimtipp unter Reisenden. Während die Hauptreisezeiten ihre eigenen Vorzüge haben, lockt das Reisen außerhalb dieser Zeiträume oft mit günstigeren Preisen und ganz anderen Erfahrungen.

Haupt- vs. Nebensaison

Je nach Destination variieren die Zeiträume für die Haupt- und Nebensaison. Diese sind oft von klimatischen Bedingungen, Feiertagen und Schulferien abhängig. In Europa gelten insbesondere die Sommermonate als Hochsaison, so das Reiseportal Traveltreasures. Hier herrscht die größte Auswahl an Reiseangeboten und alle Sehenswürdigkeiten und Restaurants sind geöffnet. Mitunter sind manche Reiseziele aber geradezu überfüllt und die Reisekosten können deutlich höher ausfallen. Dahingegen ist die Nebensaison der Zeitraum, in dem die Besucherzahlen in einem Reiseziel am geringsten sind. Dies bedeutet dem Reisportal ab in den Urlaub zufolge oft niedrigere Preise, weniger Menschenmengen und authentischeres Erlebnis im Vergleich zur Hauptsaison.

Deutliche Preisnachlässe in der Nebensaison

Nicht nur Hotels, sondern auch Flugtickets und Mietwagen sind in der Nebensaison oft günstiger, da die Nachfrage geringer ist. Dies ermöglicht es Reisenden, ihr Budget besser zu planen und vielleicht luxuriösere Unterkünfte oder Erlebnisse zu einem erschwinglichen Preis zu genießen. Darüber hinaus bieten viele Reiseveranstalter und Agenturen spezielle Rabatte und Sonderangebote während der Nebensaison an, um mehr Besucher anzuziehen. Eine kürzlich durchgeführte Studie von Holidu hat die Durchschnittspreise für Ferienunterkünfte in den beliebtesten Urlaubszielen Europas für den Sommer 2024 untersucht. Die Ergebnisse zeigen erhebliche Preisunterschiede zwischen den verschiedenen Saisonzeiten.

Große Preisunterschiede in einigen Regionen

Reisende, die in der Nebensaison reisen, können von erheblichen Preisnachlässen für Ferienunterkünfte profitieren. Der Studie zufolge reicht die Preisspanne für Ferienunterkünfte in Europa von 52 bis 325 Euro pro Nacht. In Deutschland gibt es ebenfalls große Preisunterschiede, wobei 47 Prozent der Anbieter moderate Preiserhöhungen vorgenommen haben.

Der Blick auf die Ergebnisse der Studie zeigt: Das Ausweichen auf die Nebensaison lohnt sich für einen Urlaub in Europa in fast jedem Fall. Besonders bemerkbar machen sich die Preisunterschiede in Dänemark, mit einem Preisabfall von rund 38 Prozent, Kroatien (minus 21 Prozent) und in Griechenland (minus 19 Prozent). Auch in Italien fallen die Preise um rund 12 Prozent, wobei besonders die Insel Elba mit ordentlichen Preisnachlässen von 102 statt 172 Euro (minus 41 Prozent) beeindruckt. Auch in Deutschland lässt sich in der Nebensaison deutlich günstiger Urlaub machen. Auf Usedom, Rügen und in der Mecklenburger Bucht zahlen Urlauber beispielsweise rund 20 bis 25 Prozent weniger als in der Hauptsaison. Dahingegen steigen in einigen Regionen die Mietpreise ab Mitte September an. So werden beliebte Wanderregionen wie Oberbayern und die Rhein-Neckar-Region um rund vier Prozent teurer.

Redaktion finanzen.net