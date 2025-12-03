Ruhestand

Burnout, Überlastung und der Wunsch nach einer Auszeit - immer mehr Berufstätige sehnen sich nach einer Pause vom Arbeitsalltag. Während viele dabei von der frühen Rente träumen, könnte ein Sabbatical der klügere Weg sein.

Warum ein Sabbatical oft klüger ist als die frühe Rente

Ein Sabbatical unterscheidet sich grundlegend von einer frühen Rente - und das macht es für viele zur attraktiveren Option. Wie aus einem Beitrag von Kiplinger hervorgeht, kann ein Sabbatical "dauerhafte Vorteile liefern, die über die grundlegende Selbstpflege hinausgehen, ohne die langfristige Verpflichtung, die Arbeitswelt vollständig zu verlassen".

Der entscheidende Vorteil liegt dabei in der Flexibilität: Während eine frühe Rente oft mit erheblichen finanziellen Einbußen und dem dauerhaften Ausstieg aus dem Beruf verbunden ist, ermöglicht ein Sabbatical eine temporäre Auszeit mit der Option zur Rückkehr. Laut einer Studie von Gusto, einem Personalmanagement-Unternehmen, nehmen bereits 6,7 Prozent aller Arbeitnehmer eine Form des Sabbaticals in Anspruch - mehr als doppelt so viele wie noch 2019.

Besonders für jüngere Generationen wird diese Flexibilität immer wichtiger. Wie ein Erfahrungsbericht auf "Jung in Rente" zeigt, entschied sich ein 39-jähriger Unternehmensberater bewusst dafür, 2025 auf sein sechsstelliges Gehalt zu verzichten, um ein Sabbatical zu nehmen. Seine Begründung: "Mehr Geld anzuhäufen stimmt mich jedenfalls nicht mehr automatisch zufriedener. Daher ist in mir inzwischen die Überzeugung gereift, dass es wenig bringt, irgendwann in meinen Vierzigern finanziell frei zu sein, wenn ich dafür jetzt ein weiteres Jahr im Hamsterrad verbringe."

Verschiedene Sabbatical-Modelle und ihre Umsetzung

Deutschland bietet verschiedene Möglichkeiten, ein Sabbatical zu realisieren. Das bekannteste Modell ist das Lebensarbeitszeitkonto, bei dem Arbeitnehmer über mehrere Jahre Überstunden, Weihnachtsgeld oder Urlaubstage ansparen können. Wie die Deutsche Rentenversicherung erklärt, bleibt dabei der Sozialversicherungsschutz bestehen und das angesparte Guthaben kann für verschiedene Zwecke genutzt werden - von der Pflegezeit über ein Sabbatical bis hin zur Möglichkeit, früher aus dem Beruf auszuscheiden, ohne Rentenabschläge zu riskieren.

Ein weiteres beliebtes Modell ist das Teilzeitmodell, bei dem Arbeitnehmer über mehrere Jahre zu einem reduzierten Gehalt arbeiten und dieses während der Auszeit weiter beziehen. Wie die Comdirect beschreibt, arbeitet man beispielsweise drei Jahre zu einem Teilzeitgehalt und erhält dieses im vierten Jahr als Sabbatical-Jahr ausgezahlt, während man sozialversichert bleibt.

Die Finanzierung eines Sabbaticals erfordert jedoch sorgfältige Planung. Experten empfehlen, drei bis sechs Monate der üblichen Ausgaben als Notreserve zu haben, zusätzlich zu den Mitteln für die Sabbatical-Zeit selbst. Besonders wichtig ist auch die Klärung der Krankenversicherung - je nach Modell kann eine private Absicherung oder die selbstständige Fortsetzung der gesetzilchen Krankenversicherung notwendig werden.

Auswirkungen auf die Rente und langfristige Perspektiven

Ein wichtiger Aspekt, den viele übersehen, sind die Auswirkungen eines Sabbaticals auf die spätere Rente. Bei unbezahlten Auszeiten oder reduzierten Gehältern während des Ansparens sammeln Arbeitnehmer weniger Rentenpunkte. Dies kann dann wiederum zu einer niedrigeren gesetzlichen Rente führen - ein Aspekt, der bei der Planung berücksichtigt werden sollte.

Dennoch sehen viele Fachleute ein Sabbatical als wertvollere Investition in die Lebensqualität. Christine Benz von Morningstar, die bereits zweimal ein Sabbatical genommen hat, beschreibt es als "Gelegenheit zur Reflexion" und Möglichkeit, "Aktivitäten auszuprobieren, die sich von der Arbeit unterscheiden, um zu sehen, ob sie einem gefallen und einen anderen Sinn geben".

Für Arbeitgeber werden Sabbaticals zunehmend zu einem wichtigen Instrument der Mitarbeiterbindung. Unternehmen erkennen, dass die temporäre Abwesenheit durch geringere Fluktuation, höhere Motivation bei der Rückkehr und ein verbessertes Employer Branding mehr als kompensiert wird. Studien zeigen, dass Sabbatical-Nehmer oft mit neuer Energie, Kreativität und wertvollen Erfahrungen in ihre Positionen zurückkehren.

Der richtige Zeitpunkt für eine bewusste Entscheidung

Ein Sabbatical ist nicht für jeden geeignet, aber für viele eine sinnvolle Alternative zur frühen Rente. Es ermöglicht die Erfahrung von "Mini-Renten", ohne die finanzielle Sicherheit langfristig zu gefährden. Besonders in einer Zeit, in der viele Arbeitnehmer unter arbeitsbedingtem Stress leiden und Burnout zunimmt, bietet ein Sabbatical die Chance, neue Perspektiven zu gewinnen und das eigene Leben bewusst zu gestalten.

Die Entscheidung für ein Sabbatical sollte jedoch wohlüberlegt sein und eine sorgfältige finanzielle Planung beinhalten. Wer sich diese Auszeit leisten kann und bereit ist, in die eigene Lebensqualität zu investieren, findet möglicherweise eine erfüllendere Alternative zur frühen Rente - eine, die sowohl persönliches Wachstum als auch berufliche Kontinuität ermöglicht.

