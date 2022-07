Kredite und Handyverträge: Was die SCHUFA über mich weiß

Was ist die SCHUFA überhaupt?

SCHUFA steht für "Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung" und ist Deutschlands größte Auskunftei bezüglich der Kreditwürdigkeit privater Schuldner. Die SCHUFA ist ein privates, gemeinschaftliches Unternehmen der kreditgebenden Wirtschaft in Form einer Holding AG mit Sitz in Wiesbaden. Ihre Vertragspartner sind kreditvergebende Institutionen wie Banken oder generell Institutionen, die in ihrem täglichen Geschäft Kreditrisiken mit ihren Kunden eingehen, dazu gehören unter anderem auch Kreditinstitute, Leasinggesellschaften oder Telekommunikationsunternehmen.

Die SCHUFA erteilt anfragenden Unternehmen Bonitätsauskünfte über bestimmte Personen, damit Firmen die Geschäftsrisiken mit dieser Person einschätzen können. Somit kann die SCHUFA auch als Synonym zur Bonität eines Privatschuldners gesehen werden. Die SCHUFA-Bonität wird mit einem Score von 0 bis 1.000 bewertet, 1.000 ist dabei die bestmögliche Bonität. Es gibt sowohl positive als auch negative SCHUFA-Einträge, die Kreditplattform auxmoney berichtet, dass Schätzungen zufolge 65 Millionen Bürger einen Eintrag in der SCHUFA haben.

Das weiß die SCHUFA über eine Person

Die SCHUFA speichert zum Ermitteln der Bonität verschiedene Daten über eine Privatperson, doch nicht jeder SCHUFA-Eintrag ist gleich ein negativer. Wie die SCHUFA auf ihrer Homepage berichtet, haben sogar über 90 Prozent aller bei der SCHUFA registrierten Personen nur positive Einträge.

Die SCHUFA speichert nach eigenen Angaben personenbezogene Daten wie den Namen, Geburtsdatum, Geburtsort und sämtliche Adressen. Außerdem bezieht sie Informationen über die "Aufnahme und vertragsmäßige Durchführung eines Geschäftes", so die SCHUFA. Dazu gehören Girokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Basiskonten oder Pfändungsschutzkonten. Die SCHUFA registriert so zum Beispiel einen kürzlich aufgenommenen Kredit für das Haus und die damit verbundenen Schulden. Allerdings sorgen Schulden allein nicht für einen negativen Eintrag, erst das Nicht-Begleichen der Schulden hat diesen negativen Effekt. Pünktlich bezahlte Schulden können sogar in positiven Vermerken und einem besseren Score resultieren. Darüber hinaus sammelt die Auskunftei Informationen über ausstehende, fällige und abgemahnte Transaktionen und Forderungen. Zudem werden Identitäts- oder Bonitätstäuschungen zwecks betrügerischen Aktivitäten registriert. Ferner hat die SCHUFA Zugriff auf sämtliche öffentliche Verzeichnisse und Publikationen, außerdem ist der persönliche Bonitätsscore einer Person gespeichert.

Folgende Daten speichert die SCHUFA jedoch nicht: Das Vermögen und Einkommen sowie der aktuelle Job einer Person werden nicht erfasst. Ebenso wenig der Familienstand, die Nationalität, die Konfession, Marketingdaten wie das Kaufverhalten oder die Mitgliedschaft in Organisationen.

Der Großteil der SCHUFA-Einträge wird während den laufenden Forderungen und nach dem vollständigen Bezahlen der Forderung weitere drei Jahre gespeichert, eine Privatinsolvenz allerdings vier Jahre.

Wann erhält man einen Eintrag und wie gelangt die SCHUFA an die Daten?

Die SCHUFA funktioniert über Vertragspartner. Das heißt, wenn ein Unternehmen ein SCHUFA-Partner ist, beispielsweise ein Vermieter, kann er dem Kunden die SCHUFA-Klausel zum Unterschreiben vorlegen, häufig befindet sich diese im Kleingedruckten. Unterschreibt der Kunde die Klausel, kann das Unternehmen oder in diesem Fall der Vermieter, Daten zu dieser Person von der SCHUFA abfragen und gleichzeitig Daten wie den Abschluss eines Mietvertrags übermitteln.

Sobald eine Privatperson also, selbst unwissentlich über das Kleingedruckte, die SCHUFA-Klausel bei einem Vertragspartner der SCHUFA unterschreibt, kann das Unternehmen das Abschließen eines Kredits, Handyvertrags oder Autoleasings an die SCHUFA übermitteln.

Die SCHUFA sammelt nach eigenen Angaben keine Daten aus den sozialen Medien.

Die Eigenauskunft - Korrekturen sind möglich

Um herauszufinden, welche Daten die SCHUFA über einen gespeichert hat und bei der Anfrage für eine Bonitätsprüfung anderen Unternehmen mitteilt, kann eine Person einmal im Jahr kostenlos über meineSCHUFA einen Antrag auf Eigenauskunft stellen. Möchte eine Person mehrmals im Jahr Einsicht haben, kostet jede weitere Einsicht 29,95 Euro. Bei der Eigenauskunft erhält die Person Informationen über alle von ihr gespeicherten Daten bei der SCHUFA und kann außerdem prüfen, ob alle Angaben richtig sind.

Sollten falsche Informationen gespeichert oder unvollständig sein, kann dies persönlich bei der SCHUFA gemeldet und korrigiert werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Marian Weyo / Shutterstock.com, Bjoern Wylezich / Shutterstock.com