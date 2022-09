Energiewende im Kleinen: Wie man mit einem Solartisch einen wichtigen Beitrag leisten kann

Wie wichtig es ist, künftig selbst Energie zu erzeugen

Energie ist knapp, die Preise schießen in die Höhe und der Winter steht vor der Tür. Aufgrund des anhaltenden Ukraine-Kriegs und den notwendigen Sanktionen gegen den Aggressor Russland ist ganz Europa dazu angehalten, Energie zu sparen. Die derzeitige Energiekrise resultiert aus der europäischen, und im Speziellen der deutschen Abhängigkeit von russischen Energieimporte in Kombination mit der nicht mehr länger möglichen Partnerschaft mit eben diesem wichtigen Lieferanten. Je mehr wir also unabhängig von Russland und "autark" in Sachen Energie werden, desto entspannter dürfte es auf dem Energiemarkt werden. Es sind also Alternativen gefragt. Diese müssen aber ohnehin her, ungeachtet des derzeitigen Ukraine-Konflikts. Die ganze Welt befindet sich nämlich schon viel länger in der Klimakrise, die wegen ihres langfristigen Charakters aber immer wieder aus dem aktuellen Fokus gerät. Den Ausbau alternativer Energie zu fördern, fossilen Energien soweit wie möglich abzuschwören und beim Energie-Import zumindest auf Partner zu setzen, die die gleichen freiheitlichen und demokratischen Grundwerte teilen wie wir es tun, dämmt somit nicht nur den Klimawandel ein, sondern liefert auch noch einen bedeutsamen Beitrag zu unserer Sicherheitspolitik. Vor diesem Hintergrund kann bei allen noch bestehenden Problemen bezüglich erneuerbarer Energien kaum abgestritten werden, dass es nicht notwendig ist, weiter an intelligenten Lösungen auf diesem Gebiet zu arbeiten und die Energiewende voranzutreiben.

Dass diese intelligenten Lösungen bereits im Kleinen möglich sind, zeigt das Make-Magazin. Es stellt einen Solartisch zum Selberbauen vor, mit dem die eigene Grundlast weitestgehend abgedeckt werden soll.

Nur Wenige kennen ihre eigene Grundlast

Wenn es nun allerdings um die Abdeckung der eigenen Grundlast geht, kommt es zum Problem, dass nur Wenige ihre eigene Grundlast kennen. Wie die Tüftler auf der Website heise schreiben, haben sie in einer kleinen Umfrage Verbraucherinnen und Verbraucher gefragt, ob sie wissen würden, wie hoch ihre eigene Grundlast sei. Bei insgesamt 204 Antworten sagten 48 Prozent, dass sie keine Ahnung haben. 25 Prozent gaben an, dass sie sie ungefähr kennen und die restlichen 27 Prozent würden sie ganz genau kennen. Bei der Grundlast handelt es sich um immer laufende Stromverbräuche, die über das Jahr ziemlich gleichbleibend sind. Viele kleine und leicht zu übersehende Dinge spielen laut heise hier eine Rolle und sorgen zusammen für einen nicht unerheblichen Stromverbrauch. "Steckernetzteile, Fernseher im Stand-by, die Umwälzpumpe der Heizung, automatische Ventile der Fußbodenheizung, aber auch der Kühlschrank oder die Gefriertruhe" fallen nach Angaben von heise unter diese Kategorie. Deckt man den Bedarf mit selbst erzeugter Energie ab, spart man Geld und kann die Investition für ein Balkonkraftwerk oder einen Solartisch amortisieren. Wie man die eigene Grundlast herausfindet, zeigt das Make-Magazin in einem YouTube-Video.

So kann man mit einfachen Mitteln selbst einen Solartisch bauen

Nun soll es endlich darum gehen, wie man einen Solartisch selbst zu Hause bauen kann und welche Materialien dafür benötigt werden. Hierüber gibt das Make Magazin in einer Pressemitteilung Aufschluss. Die für den Bau des Solartischs benötigten Materialien sind demnach größtenteils im Baumarkt erhältlich. Da der Tisch draußen im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon stehen soll, sollten für den Rahmen und die Beine stabiles beziehungsweise widerstandsfähiges Holz verwendet werden. Auch bei allen weiteren Teilen ist es ratsam, auf eine gute Qualität zu achten, schließlich soll alles der Witterung standhalten. Deswegen empfiehlt das Make-Magazin auch, beim Solarzubehör nur zertifiziertes Material zu nutzen. Wer den Solartisch wie eine Balkonsolaranlage ans Hausstromnetz anschließen möchte, benötige einen Wechselrichter. Für den Inselbetrieb, zum Beispiel zum Laden von Gartengeräten oder E-Bikes, sei dies nicht nötig. Es müsse lediglich darauf geachtet werden, dass das Solarpanel zur verwendeten Powerstation passe. Bezüglich des Solarpanels, raten die Tüftler, ein gebrauchtes Solarpanel zu verwenden. Dies würde Kosten sparen. Die meisten Exemplare würden noch über 80 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung verfügen und müssten nur gereinigt und auf neuere MC4-Stecker umgerüstet werden. Die Panels könne man einfach auf eBay oder (Online)-Börsen für gebrauchte Solarpanels kaufen.

Wer noch genauere Informationen über den Bau des Solartischs, die Ermittlung der eigenen Grundlast sowie den Anschluss an das Hausstromnetz erfahren möchte, der sollte sich unbedingt das entsprechende YouTube-Video vom Make-Magazin ansehen.

Nicolas Flohr / Redaktion finanzen.net

