Business-Tipp Marketing: Kylie Jenners erfolgreiche Karriere

Die 23-jährige Influencerin und Unternehmerin Kylie Jenner ist laut des Wirtschaftsmagazins "Forbes" eine der bestbezahlten Promis der Welt. Ihr Vermögen von ca. 700 Millionen Dollar hat sich die Instagram-Expertin durch bezahlte Posts und durch ihr Kosmetikunternehmen "Kylie Cosmetics" selbst aufgebaut. Kein Wunder, dass sich vor allem junge Menschen ein Beispiel an ihr nehmen und genauso erfolgreich werden möchten wie die beliebte Influencerin. Was ist also das Karriere-Geheimnis von Kylie Jenner und was können junge Gründer von ihr lernen?

Das Vermögen von Kylie Jenner

Bereits mit zehn Jahren war Kylie Jenner regelmäßig mit ihrer Familie in der Reality-TV-Sendungen "Keeping Up with the Kardashians" zu sehen. Der Star war damals noch ihre Halbschwester Kim Kardashian, von der sich Jenner einiges in Sachen Marketing abschauen konnte. Nach den ersten Modell-Versuchen folgte dann die eigene Instagram-Karriere. Dort erarbeitete sich Jenner eine hohe Follower-Zahl, begeisterte ihre Fans mit kreativen Posts und konnte durch Werbung schon einiges an Vermögen anhäufen. So soll die ambitionierte Influencerin laut des Mode- und Lifestyle-Magazins "COSMOPOLITAN" an einem Werbepost 400.000 US-Dollar verdienen. Im Jahr 2014 gründete Jenner dann das Unternehmen Kylie Cosmetics und soll in 18 Monaten einen Umsatz in Höhe von 420 Millionen Dollar gemacht haben. Den größten Teil ihres Vermögens konnte Jenner laut Berichten des Handelsblattes 2019 mit dem Verkauf von 51 Prozent ihres Unternehmens aufbauen. Der Beauty-Konzern Coty, der mehrheitlich der JAB Holding der deutschen Milliardärsfamilie Reimann gehört, zahlte 600 Millionen US-Dollar für das noch junge Kosmetik-Start Up.

Der wichtigste Tipp

Ihr Unternehmen führt Jenner laut Angaben vom Männermagazin "GQ" mit nur zwölf Mitarbeitern und ihrer wohl wichtigsten Leitlinie: Das USP (Unique Selling Proposition, Alleinstellungsmerkmal) in house zu halten, sonst nichts. So soll von der Herstellung über die Finanzierung bis hin zum Vertrieb und zur Rechtsabteilung alles ausgelagert sein. Die Unternehmerin versucht so die laufenden Kosten niedrig zu halten und sich damit auf die wichtigste Komponente ihres Unternehmens zu konzentrieren - das Marketing. Mit ihren 238 Millionen Followern läuft das auch ziemlich gut und sorgt bei neuen Produkten immer wieder für schnelle Ausverkäufe. So war laut "COSMOPOLITAN" ihr Produkt "Kylie Lip Kit" bestehend aus einem Lippenstift und Lipliner für 29 Dollar, bei Release innerhalb von einer Minute ausverkauft. Durch wochenlanges Anteasern ihrer Follower auf Instagram, konnte Jenner so eine Spannungskurve erzeugen, die zu diesem Hype führte. Marketing ist King.

